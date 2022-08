Rali da Finlândia: Lauri Joona triunfa no WRC3 | AutoSport

Lauri Joona pulverizou a concorrência no WRC3, terminando o rali com 4m23.8s de avanço para o segundo classificado, o checo Jan Černý. O piloto do Júnior WRC venceu todos os troços do fim-de-semana, exceto um, mesmo tendo problemas na direção tanto na sexta-feira como no sábado.

Já com uma confortável vantagem de 3m34.7s no domingo, Joona não deixou de forçar o andamento e ‘limpou’ todos os troços do último dia. Com esta vitória, fica a apenas um ponto do líder do campeonato, Sami Pajari, que disputou este fim de semana o WRC2: “O rali foi bastante bom para nós. Conseguimos o que viemos aqui buscar e encontrámos diversas coisas novas para desenvolver em diferentes áreas. Globalmente, foi um grande evento. Havia muita gente na estrada”, acrescentou Joona.

Henri Timonen ocupou o último lugar do pódio, a mais de 18 minutos da frente, enquanto a primeiro colocado do ERC Junior, Toni Herranen, completou o top4. O finlandês tinha suplantado Černý na sexta-feira, mas caiu na classificação quando atingiu uma pedra na penúltima especial.