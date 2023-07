Rali da Europa Central faz história no WRC: três países pela 1ª vez | AutoSport

Já é conhecido o percurso do Rali da Europa Central, a primeira prova da história do Mundial de Ralis a disputar-se em três países. Sim, o percurso do Mundial de Ralis (WRC) já passou por mais de um país durante o mesmo evento em várias ocasiões, e nem sequer é preciso contar com o Rallye de Monte Carlo quando os concorrentes partiam de diversas cidades até se reunirem para o percurso comum.

O exemplo mais recente é o Rali da Suécia com troços na Noruega, mas a penúltima ronda da temporada de 2023, o evento de 26 a 29 de outubro que tem como sede oficial Passau, na Alemanha, também inclui troços na República Checa e na Áustria. Três países distintos é uma novidade absoluta.

O shakedown de quarta-feira realiza-se na região alemã de Tittling, os troços do primeiro dia são na República Checa, com uma cerimónia de partida e uma super-especial no coração de Praga, na quinta-feira. Na sexta-feira, o dia mais longo, começa na República Checa, com três troços percorridos duas vezes durante a manhã, mas na parte da tarde a sua ordem é diferente. No sábado, o rali realiza-se na Alemanha e na Áustria, com mais seis troços na zona de Passauer Land, que engloba os dois países. O percurso ainda carece de ‘chancela’ da FIA.