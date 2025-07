Rali da Estónia: WRC2 vai ter novo vencedor em 2025

A corrida pelo título do WRC2 está prestes a aquecer, com um novo nome a juntar-se à lista de vencedores de 2025 esta semana. Até aqui, nesta época, as vitórias foram partilhadas entre Oliver Solberg (Suécia, Portugal, Grécia), Yohan Rossel (Monte Carlo, Ilhas Canárias), Gus Greensmith (Quénia) e Roberto Daprà (Sardenha).

Contudo, os quatro pilotos estarão ausentes das rápidas estradas de gravilha da Estónia na categoria WRC2. Oliver Solberg, líder do campeonato, estava inicialmente previsto para competir com o seu Toyota GR Yaris Rally2, antes de receber um telefonema inesperado para pilotar um Toyota GR Yaris Rally1 pela primeira vez. Isto representa uma oportunidade clara para outros pilotos darem passos importantes na perseguição ao quarteto que lidera a classificação.

Oportunidades para os candidatos ao título

O piloto mais bem posicionado na corrida pelo campeonato a competir na Estónia é Roope Korhonen. O finlandês está atualmente em sétimo lugar na classificação, após terminar em segundo na Suécia e em quarto em Portugal.

O piloto do Toyota GR Yaris Rally2 já demonstrou a sua velocidade em gravilha este ano, com uma vitória no Rali da Hungria do Europeu de Ralis e um segundo lugar no Rali da Escandinávia.

O paraguaio Fau Zaldivar está apenas seis pontos atrás de Korhonen na luta pelo título e irá para a Estónia em busca do seu segundo pódio da época, depois de terminar em terceiro no Quénia, ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2.

Muitos olhos estarão postos em Nikolay Gryazin, naquela que será apenas a sua segunda participação no WRC2 este ano. Gryazin, que terminou em terceiro no campeonato no ano passado, é considerado por Solberg, Rossel e Greensmith como uma ameaça ao título deste ano.

Sem os seus principais rivais a competir, os 20 troços deste fim de semana na Estónia oferecem ao piloto da Škoda a oportunidade de fazer progressos significativos e subir na classificação do campeonato. Gryazin já demonstrou a sua velocidade neste evento anteriormente, terminando em terceiro quando o rali fez parte do ERC no ano passado, e em quinto em 2020.

Talentos locais e finlandeses em destaque

Gryazin deverá enfrentar a oposição de um quinteto de estónios, todos a esperarem que o seu conhecimento local os ajude a alcançar um bom resultado perante as legiões de adeptos. O grupo inclui o piloto do FIA Rally Star e atual campeão do FIA Junior WRC, Romet Jürgenson, que conquistou vitórias no evento com carros Rally3 e Rally4 em 2022 e 2023, respetivamente. Jürgenson chega ao evento após ter alcançado o seu primeiro top cinco no WRC2, na Sardenha.

Georg Linnamäe (Toyota GR Yaris Rally2) e Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2) são apontados como firmes candidatos à vitória, depois de terem protagonizado um duelo intenso na edição do ano passado. Há doze meses, Linnamäe levou a melhor num confronto na última etapa, derrotando Virves por 2.2 segundos para conquistar a vitória no ERC. O cenário poderá muito bem repetir-se este fim de semana.

O contingente local é completado por Egon Kaur (Škoda Fabia RS Rally2) e Joosep Ralf Nõgene (Toyota GR Yaris Rally2).

Os pilotos finlandeses têm-se destacado frequentemente nas estradas de alta velocidade da Estónia, por isso espera-se que Lauri Joona (Škoda Fabia RS Rally2), Mikko Heikkilä (Škoda Fabia RS Rally2) e a estrela em ascensão Tuukka Kauppinen (Toyota GR Yaris Rally2) estejam na luta pelas primeiras posições.

A dinâmica do campeonato WRC2, com a rotação de participações dos pilotos, cria uma imprevisibilidade que torna cada rali emocionante. A capacidade de aproveitar as oportunidades, especialmente quando os principais rivais estão ausentes, pode ser crucial para acumular pontos valiosos e consolidar uma posição forte na classificação geral.