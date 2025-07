Rali da Estónia: Robert Virves mantém vantagem no WRC2

Robert Virves consolidou a sua posição rumo à primeira vitória no WRC2, mantendo uma confortável liderança na penúltima etapa do Delfi Rally Estonia, no sábado.

Após ter enfrentado os efeitos de uma intoxicação alimentar na sexta-feira, o sábado apresentou um desafio distinto para o piloto de 25 anos. Sendo o primeiro carro do WRC2 em pista, Virves foi obrigado a abrir caminho no cascalho solto, que se formava atrás do pelotão do Rally1, o que comprometeu a aderência nas etapas de velocidade extrema.

Consequentemente, o seu desempenho foi menos dominante em termos de vitórias em etapas — somou apenas uma à sua contagem, depois de ter vencido sete na sexta-feira. No entanto, e de forma crucial, o estónio manteve o controlo do rali, cedendo meros 8,8 segundos ao seu compatriota Georg Linnamäe.

A dupla encontra-se agora separada por 26,5 segundos, antes das três etapas finais de domingo.

Linnamäe realizou ajustes na configuração traseira do seu Toyota GR Yaris Rally2 pela manhã e reportou melhorias ao longo do dia. Contudo, admitiu que a iniciativa permanece firmemente nas mãos de Virves.

«Temos de esperar que algo lhe aconteça, caso contrário, neste momento, estamos num terreno neutro», afirmou.

Roope Korhonen assegurou o terceiro lugar na classificação geral noutro Toyota, terminando a etapa 26,7 segundos atrás de Linnamäe. Atrás dele, Mikko Heikkilä alcançou o quarto lugar no seu Fabia RS, recuperando de uma penalização de 10 segundos por uma partida antecipada na sexta-feira à noite.

Heikkilä iniciou o sábado em sexto, mas rapidamente ascendeu na classificação. Ultrapassou Lauri Joona na etapa de abertura e, subsequentemente, superou o piloto do Ford Fiesta Rally2, Romet Jürgenson, antes da assistência de meio-dia. Heikkilä concluiu o dia em quarto, com Jürgenson logo a seguir em quinto — a apenas 5,1 segundos — enquanto Joona desceu para sexto, a mais 14,1 segundos.

O Campeonato Mundial de Ralis (WRC) é conhecido pela sua exigência, testando não só a perícia dos pilotos, mas também a resiliência das máquinas em condições de terreno variadas, desde o asfalto à neve, passando pelo cascalho. A categoria WRC2, em particular, serve como um trampolim para talentos emergentes, onde a gestão da corrida e a capacidade de adaptação às mudanças nas condições da superfície são cruciais para o sucesso, tal como demonstrado pela performance de Virves no Rally Estonia.