Rali da Estónia: Robert Virves lidera no WRC2

Robert Virves lidera WRC2 após domínio incontestável, apesar da doença…

Robert Virves, piloto estónio, protagonizou uma exibição quase perfeita em casa, no Delfi Rally Estonia, na sexta-feira. Apesar de ter lutado contra a doença ao longo do dia, o campeão do FIA Junior WRC de 2022 mostrou-se intocável nas rápidas e fluidas classificativas de terra. Ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, Virves dominou ao conquistar seis dos sete troços do dia, construindo uma vantagem de 35,3 segundos sobre o seu compatriota Georg Linnamäe.

Virves estava a caminho de vencer todos os troços, mas um pião a apenas 500 metros do início do troço de Kambja, na parte da tarde, custou-lhe alguns segundos. Ainda assim, o impacto foi mínimo. “Ainda não me sinto a 100 por cento, mas está a melhorar”, afirmou. “Não faremos grandes alterações no carro para amanhã.”

A perseguição e a batalha pelas posições

Georg Linnamäe teve dificuldades em encontrar o seu ritmo no início da prova com o seu Toyota GR Yaris Rally2, mas conseguiu melhorar após alterações na afinação durante a assistência. Apesar da desvantagem, mantém-se otimista: “Estamos numa posição em que é difícil recuperar tempo, mas vamos manter a pressão”, explicou. “Ainda faltam dois dias longos – muita coisa pode acontecer.”

Roope Korhonen completou o top três noutro Toyota, embora o finlandês tenha terminado o dia a mais de um minuto do líder. Logo atrás, uma batalha renhida está a desenvolver-se: Lauri Joona (Škoda) ocupa o quarto lugar, apenas 5,5 segundos à frente do estónio Romet Jürgenson, com Egon Kaur a mais 5,8 segundos, em sexto. Mikko Heikkilä, que inicialmente estava em quarto com o seu Fabia, caiu para sétimo após uma penalização de 10 segundos por uma partida falsa no último troço do dia.

O desempenho de Robert Virves, superando um problema de saúde para dominar uma prova de tal exigência, é um testemunho da resiliência e da preparação física e mental que são cruciais no desporto motorizado de alta competição. A sua capacidade de manter a concentração e a velocidade, mesmo em condições adversas, destaca a profundidade do talento que emerge das categorias de formação do WRC, como o Junior WRC, e sublinha a importância de um bom planeamento e de uma equipa técnica competente para otimizar o desempenho do carro em qualquer situação.