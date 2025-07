Rali da Estónia: regresso ao WRC com estradas desafiantes, os horários

O Rali da Estónia, de regresso ao calendário do Campeonato Mundial de Ralis (WRC) após um ano de ausência, é reconhecido pelas suas estradas largas e fluídas, repletas de saltos e lombas, tal como na Finlândia.

Contudo, o percurso também apresenta secções mais estreitas e técnicas, onde a superfície macia e arenosa pode ficar bastante sulcada após a segunda passagem por cada troço, exigindo máxima concentração dos pilotos e equipas.

Base do evento e cerimónia de abertura em Tartu

O evento mantém a sua base em Tartu, a segunda maior cidade do país, situada a cerca de duas horas a sudeste da capital, Tallinn. A histórica Praça do Município será, novamente, palco da cerimónia de partida na quinta-feira à noite, antecedendo uma emocionante etapa super especial de abertura adjacente ao Parque de Assistência, junto ao Museu Nacional da Estónia.

Estrutura do Rali da Estónia

Na manhã de sexta-feira, dois troços a norte de Tartu serão percorridos duas vezes antes da assistência de meio-dia. Durante a tarde, a ação competitiva desloca-se para sul, com duas passagens pela desafiante especial de Kambja e um troço citadino em Elva, que promete espetáculo.

O formato de sábado é semelhante, com duas especiais percorridas duas vezes de manhã e outras duas repetidas à tarde, antes de um regresso à super especial de Tartu à noite. A rota de domingo é composta por três troços, com Kääriku a ser percorrido uma segunda vez para servir como Power Stage, que encerra o rali e atribui pontos extra.

O Rali da Estónia é um dos eventos muito aguardados no calendário do WRC, não só pela velocidade e os espetaculares saltos que caraterizam as suas estradas de terra, mas também pela paixão e o entusiasmo dos adeptos locais. A sua inclusão no campeonato tem sido um fator crucial para o desenvolvimento do automobilismo na região, atraindo talentos e promovendo a visibilidade da Estónia no panorama desportivo internacional.