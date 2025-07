Rali da Estónia: Oliver Solberg vence e faz história no WRC: 3º mais jovem de sempre…

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o Rali da Estónia e fizeram história no WRC com o piloto a entrar diretamente para o top 3 da lista dos mais jovens de sempre a vencer uma prova do Mundial de Ralis.

Estava destinado que um dia acontecesse, e há alguns anos até havia muita gente que vaticinava que aconteceria bem mais cedo, mas ainda assim, depois de dois anos de recuo no WRC2, Oliver Solberg teve a oportunidade de fazer uma prova com o Rally1 da Toyota e brilhou intensamente, surpreendendo tudo e todos.

Alcançou a primeira vitória à geral da sua carreira no WRC no 13.º rali que disputa na classe principal, curiosamente, menos um que Kalle Rovanperä precisou para alcançar a sua primeira vitória (14º), também na Estónia, em 2021. E ainda com uma grande diferença, pois Oliver Solberg não corria na classe principal desde outubro de 2022, e o finlandês disputou todos os ralis na categoria Rally1 de forma consecutiva.

Terceiro mais jovem de sempre

Um feito enorme para o sueco, que venceu quatro anos mais cedo do que o seu famoso pai, Petter Solberg, que triunfou aos 27 anos em 2002, enquanto o seu filho o faz com 23 anos.

Tornou-se assim o terceiro mais jovem vencedor de sempre no WRC, atrás de Kalle Rovanperä (Estónia 2021) e Jari-Matti Latvala (Suécia, 2008), e à frente de Henri Toivonen (Grã-Bretanha, 1980) (ver lista em separado).

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram um rali fantástico, liderando desde a PEC2, que marcou o primeiro triunfo em classificativas do jovem sueco. Lutaram lado a lado com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que nunca conseguiram bater sistematicamente Solberg, que cedeu muito poucos triunfos em classificativas aos seus adversários.

Para o jovem sueco, esta prova foi pouco menos do que perfeita, e isto com muito pouca experiência no carro, o Toyota GR Yaris Rally1, que só tinha testado uma vez. Foi chegar, divertir-se à grande, e sem grande conhecimento do carro, andou o que pôde e fez o suficiente para deixar rapidamente para trás os seus fortes adversários, que, como quase sempre, andam constantemente à procura da melhor afinação dos seus carros. Depois, levam com um banho de humildade de um jovem que, se conhecesse a sua máquina, os ofuscaria quase por completo, ao ponto de Ott Tänak dizer que a prestação de Solberg deixava a nu “a merda que nós somos”, numa declaração com duas leituras: ou não teve andamento para chegar a Solberg, ou a equipa não o deixou andar mais, para assegurar a ‘dobradinha’ nos construtores…

Chegar, andar e vencer…

Claro que a frase de Tänak é forte demais, mas mostra que, em vez de se preocuparem em fazer o melhor possível com o carro que tinham nas mãos, andam sempre à procura do ‘Santo Graal’ das afinações, que quase nunca encontram, frustrando-os ao ponto de dificilmente estarem nos píncaros da confiança.

Foi nisso que Oliver Solberg os bateu, porque não tinha referências e fez o melhor que podia com o que tinha nas mãos, nem sequer imaginando o que poderia ainda melhorar no carro. Vejam-se as declarações de Solberg:

“O chassis é fantástico. Aqui provavelmente é mais fácil com o Rally2, mas na floresta este carro vai ser incrível.”

“É um sonho tornado realidade.”

“A sensação é boa. O carro é incrível de conduzir. O melhor carro que já conduzi.”

“Muito divertido. O tempo está surpreendentemente bom. Sempre demonstro emoção e paixão genuínas!”

“Cometi muitos pequenos erros, estava muito escorregadio. Estou a aprender.”

“Não era minha intenção no início, mas depois não compreendi o carro a 100% e pensei: vamos divertir-nos. Hoje foi o melhor dia da minha vida: liderar o rali, ganhar classificativas e ter esta sensação incrível no carro. Pensei: quero derrapar e divertir-me.”

“Experimentei algumas coisas novas no carro, a traseira está muito boa, mas está a subvirar. Não é fácil percorrer estas classificativas pela primeira vez, às vezes hesito um pouco, mas tudo bem, estou muito feliz.”

“O carro é incrível de conduzir. Agora vou acalmar um pouco.”

“O carro é fantástico de conduzir, estou a divertir-me muito.”

“É muito difícil. Eles são os melhores do mundo, estou apenas a aguentar!”

«Nada mau! O carro está a funcionar bem. É muito progressivo. Estou a divertir-me muito, apenas a tentar ser preciso, sem erros e sem sustos.”

Agora comparem-nas com as dos adversários. Nem parece perceber-se quem é o rookie…

Tanak travado pela equipa?

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficou em segundo, à frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) em quarto lugar, o que é um grande resultado para a Hyundai, que recupera uma boa quantidade de pontos à Toyota nos construtores, porque Oliver Solberg não estava nomeado para pontuar.

Grande luta entre Tänak e Neuville, com Rovanperä a ceder durante o segundo dia. Percebe-se que ainda não encontrou uma boa ligação aos novos pneus da Hankook, que o obrigam a mudar o seu estilo de pilotagem, o que ainda não conseguiu fazer. E se não o conseguiu num dos seus melhores ralis, imagine-se nos outros.

Quanto a Tänak e Neuville, grande luta, até que Cyril Abiteboul interveio, afirmando: “Trata-se de compreender qual é o panorama geral. E todos sabem que precisam de levar o carro para casa. É um ótimo resultado para a equipa e acredito que ninguém estaria disposto a enfrentar a equipa esta noite e vir sem o carro, porque o carro estaria nas árvores. Acredito que são profissionais.” Para bom entendedor…

Todos muito longe da frente

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) ficaram em quinto, ainda tentaram chegar a Rovanperä, mas não valia a pena o risco, visto que os dois carros que pontuam para os construtores são os dois melhores da Hyundai. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fez o rali possível, contribuindo para que o campeonato ficasse bem mais equilibrado.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) iria ficar em sétimo, à frente de Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), mas uma avaria à entrada da PowerStage levou-o ao abandono. Os pilotos da Ford realizaram um rali muito pobre, muito distantes do ritmo dos da frente.

Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1) ficou em oitavo, à frente de Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1).

Tanak lidera campeonato, Hyundai recupera pontos à Toyota

Oliver Solberg foi o piloto que mais pontuou nesta prova, 33 pontos, mas os 24 de Ott Tanak, com o segundo lugar na prova, terceiro lugar no super domingo e segundo na PowerStage, foram suficientes para passar Elfyn Evans no campeonato, pois o galês somente somou 11 pontos, pois nem no super domingo (2 pontos) ou na PowerStage, um ponto esteve bem pelo que Ott Tanak é agora o novo líder do Mundial de Ralis – Pilotos com 162 pontos, mais um do que Elfyn Evans, com o estónio a passar os dois homens da Toyota à sua frente, Evans e Séb Ogier.

Tanak ganhou ainda seis pontos a Thierry Neuville e três a Kalle Rovanpera que com o resultado de hoje já está a 24 pontos do piloto da Hyundai.

Nos Construtores, a Toyota chegou à Estónia com 65 pontos de avanço para a Hyundai e sai de lá com 52. Ainda é grande a diferença.

FOTO @World