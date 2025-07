Rali da Estónia: o que dizem os pilotos do WRC

Com o Rali da Estónia prestes a começar, os pilotos do Mundial de Ralis demonstram grande entusiasmo. As rápidas e fluídas especiais de terra são vistas como um teste crucial de performance e afinação para as equipas. A prova é exigente, com altas velocidades, necessidade de afinação precisa e condições imprevisíveis, especialmente em caso de chuva.

Hyundai almeja o campeonato

Os pilotos da Hyundai encaram o Rali da Estónia como um momento decisivo na luta pelo campeonato, exigindo precisão e confiança total no carro.

Para Ott Tänak, este rali é um desafio diferente, mas bem-vindo. “Acabámos de concluir três ralis difíceis onde demonstrámos uma performance forte. O Rali da Estónia é o primeiro de dois ralis em terra muito rápidos e suaves, o tipo de estradas onde aprendi a competir e que pessoalmente aprecio.” Tänak sublinha que o evento exige muito do carro, com diferenças mínimas e velocidades elevadas, tornando a afinação e o pacote aerodinâmico cruciais. “Tivemos uma semana agitada a preparar o rali, pois precisamos de dar o nosso melhor na Estónia. Este é um ponto crucial na luta pelo campeonato, não podemos deixar que escape.”

Thierry Neuville descreve o início da época como “desafiante”, mas destaca a boa sensação que teve com o carro na Grécia. “O Rali da Estónia é um evento com uma atmosfera fantástica, e já terminei no pódio lá algumas vezes.” Para Neuville, a confiança no carro é vital devido às estradas rápidas e grandes saltos, o que torna a suspensão e a aderência partes cruciais da afinação. “É importante que obtenhamos um resultado forte aqui; temos tudo nas nossas mãos e continuamos a trabalhar arduamente, só precisamos de um pouco mais de sorte.”

Adrien Fourmaux chega à Estónia com a confiança em alta após um pódio recente. “Conseguir um pódio na preparação para os ralis rápidos deste ano é importante para a equipa e excelente para a minha confiança, deu-nos o impulso de que precisávamos para o Rali da Estónia.” Com velocidades tão elevadas, Fourmaux enfatiza a necessidade de um carro com bom equilíbrio, aderência e reatividade, mantendo um balanço adequado. Alerta ainda para a imprevisibilidade do terreno, que é mais macio do que na Finlândia e pode ficar muito sulcado com chuva. “A precisão é essencial para não sermos apanhados desprevenidos aqui. Precisamos de trazer bons pontos para a equipa, e o nosso objetivo para o final do fim de semana é terminar novamente no pódio.”

Toyota procura o ritmo ideal

Os pilotos da Toyota procuram encontrar o ritmo ideal nas estradas velozes da Estónia, com alguns a sentirem-se particularmente à vontade neste tipo de terreno.

Elfyn Evans mostra-se ansioso por “um rali com características muito diferentes nas próximas duas provas, com algumas estradas muito rápidas”. Apesar de a Estónia não ter estado no calendário no ano passado, é uma prova que ele conhece bem. “É importante ter uma boa sensação no carro e o nosso teste da semana passada foi bom para trabalhar algumas ideias”, afirma Evans, que também reconhece a dependência das condições climatéricas. “Esperamos que haja alguma hipótese de chuva para nos ajudar a abrir a estrada na sexta-feira.”

Kalle Rovanperä está entusiasmado por regressar à Estónia, um local de boas recordações. “É fantástico voltar ao Rali da Estónia este ano. Foi onde conquistei a minha primeira vitória no WRC e, desde então, também tivemos algum sucesso.” Rovanperä aprecia as estradas rápidas e fluídas, que se adequam ao seu estilo. Reconhecendo que o ritmo em terra não tem sido o ideal este ano, ele fez um teste importante para “tentar atingir a velocidade máxima e encontrar a melhor configuração para estes ralis mais rápidos.” A sensação foi boa, e ele está confiante num bom rali.

Takamoto Katsuta considera os ralis rápidos da Estónia e Finlândia entre os seus favoritos. “Pode ser um desafio adaptar-me novamente às estradas muito mais rápidas e também temos de nos habituar a conduzir com os novos pneus em terra de alta velocidade pela primeira vez.” Contudo, o carro esteve bem no teste, e ele sente-se pronto. Katsuta adverte que as especiais da Estónia podem ser “complicadas em alguns pontos, especialmente nas florestas, onde continuam a ser muito rápidas, mas também estreitas, o que pode tornar a sexta-feira o dia mais desafiante.” Apesar disso, ele está confiante num bom desempenho.

Para Sami Pajari, os próximos dois ralis são “muito diferentes dos que acabámos de ter e talvez sejam os mais agradáveis do calendário”. As especiais são de alta velocidade, fluídas e em boas condições, o que o faz sentir que é mais sobre “conduzir rápido do que tentar evitar problemas”. Pajari nota que na Estónia a superfície é mais macia e as estradas podem ficar mais esburacadas. “Tem sido um bom rali para mim nas categorias de apoio. Agora que estamos a meio da época, é natural tentar aumentar o ritmo e os próximos ralis podem ser bons para isso, sem planear fazer nada de louco.”

Ford pronta para o desafio da velocidade

A equipa Ford aposta na atmosfera e na velocidade do Rali da Estónia, com os seus pilotos prontos para o desafio das estradas rápidas.

Grégoire Munster considera o Rali da Estónia “certamente um dos melhores ralis do calendário em termos de ambiente e organização”. É sempre um prazer para ele regressar e conduzir “nestas estradas diante de tantos fãs apaixonados por ralis”. A Estónia traz-lhe boas recordações, pois venceu o evento Junior WRC lá há dois anos. As especiais são “incrivelmente rápidas”, semelhantes à Finlândia, mas menos compactas, e ele está ansioso por entrar em ação.

Para Josh McErlean, o Rali da Estónia é uma “verdadeira referência em termos de ritmo e empenho”, com “estradas rápidas, grandes saltos e sem margem para hesitações”. É uma sensação “incrível” conduzir nestas estradas, algo que ele ansiava desde que entrou no Puma Rally1. McErlean vê cada quilómetro como uma oportunidade para crescer e está ansioso por “continuar a esforçar-me, a aprender e a mostrar o que somos capazes de fazer.”

Mārtiņš Sesks antecipa o Rali da Estónia como um “evento em casa”. Ele espera ver muitos fãs e bandeiras letãs na multidão, o que é “sempre ótimo de ver” e uma das coisas mais valiosas. Sesks está ansioso pelo rali em si e por voltar ao cascalho rápido. “Vamos ver como corre e espero que possamos sentir-nos bem no carro e ter um fim de semana realmente fantástico. Estamos ansiosos por isso.”

A época do WRC é marcada por uma diversidade de pisos e desafios, e os ralis em terra de alta velocidade, como o da Estónia, são frequentemente decisivos para a definição do campeonato. A capacidade de afinar o carro para estas condições extremas, aliada à coragem e precisão dos pilotos em velocidades vertiginosas, é o que distingue os verdadeiros candidatos ao título. Estes eventos não só testam os limites da engenharia automóvel, mas também a resiliência e a estratégia das equipas ao longo de uma época exigente.