Rali da Estónia: M-Sport supera desafios e ganha experiência crucial no WRC

A M-Sport Ford teve um Rali da Estónia desafiante, focado na aprendizagem e desenvolvimento. Sem hipóteses de fazer melhor face à Hyundai e Toyota, os seus pilotos limitam-se a fazer o melhor possível no seu contexto e já nem Martins Sesks causa surpresa (positiva) a ninguém.

As duplas Munster, McErlean e Sesks ganharam experiência valiosa nas rápidas classificativas de terra, enfrentando desafios como furos e saídas de pista, mas mostrando uma ligeira melhoria de ritmo. No final, Sesks terminou em oitavo, McErlean em nono e Munster em décimo, sem grandes incidentes.

Mārtiņš Sesks, oitavo na geral, referiu: “Foi um evento muito bom, acho que para nós é o maior ensinamento do fim de semana. Foi um fim de semana impressionante para o nosso desporto e os fãs foram incríveis, foi realmente emocionante em alguns lugares ver todas as bandeiras. Isto é o principal para nós, agora vamos focar-nos na Finlândia.”

Josh McErlean, nono na geral, disse: “Foi um fim de semana agradável e muito fixe experimentar estas estradas no carro Rally1, é bastante surpreendente o que eles conseguem fazer e a rapidez com que se pode comprometer com as estradas! Temos de mudar a nossa mentalidade para estarmos no ritmo de imediato, mas acho que podemos construir sobre isso para a Finlândia. É um verdadeiro sonho de infância ir à Finlândia e competir ao mais alto nível do WRC. Então, vamos aproveitar e, esperemos, aumentar o ritmo lá.”

Grégoire Munster, décimo na geral, comentou: “No final do Rali da Estónia, não é o resultado que queríamos, de certeza, mas isto deve-se a um furo na sexta-feira e aos meus excessos em alguns lugares. No entanto, diria que, considerando que estivemos a “abrir” a estrada, fizemos bastante bem. Em vez de mudar demasiado a configuração, estávamos apenas a tentar conduzir e ganhar experiência e quilometragem antes de ir para a Finlândia. Tivemos muitos fãs nestas estradas incrivelmente rápidas e, no geral, desfrutámos muito da semana.”

A participação em ralis de alta velocidade como o da Estónia é fundamental para o desenvolvimento de pilotos jovens e para o aperfeiçoamento das máquinas de rali. A experiência adquirida em condições tão exigentes, onde a confiança e a precisão são cruciais, prepara as equipas para os desafios futuros da temporada. A capacidade de adaptação às mudanças de aderência e a gestão da corrida, mesmo sob pressão, são lições valiosas que contribuem para o crescimento e a competitividade no Campeonato Mundial de Ralis.