Rali da Estónia: M-Sport/Ford foca-se na aprendizagem e desenvolvimento

A M-Sport Ford World Rally Team concluiu um fim de semana exigente no Rali da Estónia, uma das provas de terra mais rápidas da temporada do Mundial de Ralis. As suas duplas de Rally1 – Grégoire Munster/Louis Louka, Josh McErlean/Eoin Treacy e Mārtiņš Sesks/Renārs Francis – acumularam experiência valiosa nas classificativas estonianas, conhecidas pelas suas lombas rápidas, curvas exigentes e superfícies punitivas.

O rali testou a confiança e o empenho dos pilotos da M-Sport do início ao fim. No primeiro dia, o foco foi encontrar o ritmo, com as três duplas a adaptarem-se gradualmente. Apesar de alguns pequenos erros, como saídas de estrada para Munster e McErlean e um pião para Sesks na SS3, todos os pilotos conseguiram reagrupar-se eficazmente. Munster enfrentou um furo lento na SS4, enquanto McErlean ajustava a configuração do seu Puma, ganhando progressivamente mais confiança na sua primeira experiência em terra rápida com um carro Rally1.

Richard Millener, Diretor da Equipa, sublinhou que o Rali da Estónia foi um grande desafio devido à velocidade e ao nível de empenho exigidos. No entanto, o objetivo principal da equipa foi o desenvolvimento e a aprendizagem, e não a busca por grandes resultados imediatos. Millener destacou que Josh, Mārtiņš e Grégoire estão a evoluir rali a rali, com o ritmo a melhorar visivelmente, especialmente em troços como Kambja e nos saltos da SS13. A equipa acumulou uma experiência valiosa e já se prepara para o Rali da Finlândia com o objetivo claro de continuar a progredir.

FOTOS @World