Rali da Estónia: Erro de Solberg, Mikkelsen aproveitou, venceu, e já é 2º do WRC2 | AutoSport

A candidatura de Andreas Mikkelsen ao título do WRC2 recebeu um grande impulso, com o triunfo do piloto norueguês no Rally da Estónia. Mikkelsen, campeão do WRC2 em 2021, assumiu a liderança do WRC na Estónia logo na sexta-feira, quando Oliver Solberg abandonou com danos na suspensão na sequência de um toque.

O piloto de 34 anos manteve o controlo a partir desse momento, e pôde dar-se ao luxo de gerir o seu nível de risco nas especiais de terra super rápidas, apesar do finlandês Sami Pajari ter pressionado bem, com o seu Škoda Fabia RS Rally2, mas que Mikkelsen foi sempre controlando, de modo a que a margem não descesse demais. A gestão dessa diferença, permitindo-lhe arriscar um pouco menos que o finlandês, possibilitou-lhe ajustar troço a troço o que precisava de andar.

Pajari bateu Mikkelsen em todas as quatro especiais de domingo, mas já foi tarde, com Mikkelsen a levar a melhor por 9,7 segundos, marcando assim a sua segunda vitória em outras tantas provas do Mundial de Ralis.

“O Oliver teve um grande ritmo no primeiro dia e talvez estivesse um pouco acima do limite, mas nós mantivemos uma velocidade constante. Depois de ele sair, tentámos manter a diferença o melhor possível. Na Power Stage queremos sempre ir a todo o gás, mas estávamos a conter-nos um pouco porque os 25 pontos são muito mais importantes.”, disse Mikkelsen, que subiu para o segundo lugar na classificação geral do campeonato, apenas com três provas realizadas.

A mais de um minuto da dupla da frente ficaram Emil Lindholm e a copiloto Reeta Hämälainen, que completaram o pódio na sua estreia com o Hyundai i20 N Rally2. A dupla teve uma prova relativamente tranquila, com exceção de uma colisão com uma raiz de na PE1, seguida de um problema intermitente de direção assistida na tarde de sexta-feira.

Marco Bulacia ficou num distante quarto lugar com o seu Fabia, um resultado impressionante tendo em conta que o boliviano capotou o carro durante o shakedown de quinta-feira. Ficou à frente do quinto classificado, Miko Marczyk, por 19,4 segundos, depois de o homem da Škoda ter ultrapassado Robert Virves na SS19 para conquistar a posição.