Rali da Croácia, PE5: Tanak vence, Neuville mais confortável na frente

Depois de uma manhã difícil fruto da estrada muito suja devido à passagem dos concorrentes da frente, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) começaram bem a tarde com o triunfo na especial, batendo os seus colegas de equipa e líder do rali, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), que com esta posição solidificaram a sua posição de líderes, passando agora a ter 8.4s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram apenas quartos nesta especial a 2.1s da frente. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram terceiros, e mantêm a mesma posição, agora a 12.9s da frente. Ogier disse que ia tentar ajustar o carro para poder andar mais depressa mas para já isso não sucedeu.

Grande tempo de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC), quintos na especial, na frente de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), o que é notável. O irlandês da Hyundai está a perder contacto com os lugares da frente, e Fourmaux está apenas 10.6s mais atrás.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram oitavos na frente de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC), mas na geral as suas posições são exatamente ao contrário, estando agora separados por 9.6s.



Tempos Online – CLIQUE AQUI