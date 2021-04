Rali da Croácia, PE4: Thierry Neuville vence e aumenta margem

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a quarta especial do Rali da Croácia, a última da manhã, e com isso dilataram mais um pouco a diferença para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram segundos na especial a 0.5s. Desta forma, os belgas lideram agora com 7.3s de avanço para a dupla da Toyota. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foi terceiro a 1.0s e com isso afastou-se mais um pouco no terceiro lugar, distando agora 12.3s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) está a ter problemas com a sujidade da estrada, e depois de ter sido segundo no primeiro troço, não conseguiu fazer melhor que quarto nos dois seguintes, sendo essa a posição em que está na geral, mas já a 25.3s da frente.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quintos, e rodam 8.1s atrás de Tanak, na quinta posição da geral.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) são sextos e estão a fazer um bo primeiro rali com um world Rally Car. Um oitavo, dois sextos e um sétimo lugar nos troços, um susto aqui e ali, mas fizeram o suficiente para rodar 5.1s na frente de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC),

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que perderam tempo nesta especial com um pião/ligeira saída, caindo dessa forma na geral para trás de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC).

