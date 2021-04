Rali da Croácia, PE3: Ogier e Evans ‘empatam’, Neuville mantém liderança

Num rali que já perdeu o líder do campeonato, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) líderes do campeonato, devido a acidente, sem consequências físicas, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) continuam a liderar a prova, ainda que desta feita, e pela primeira vez neste rali, não foi a dupla belga a vencer o troço. Esse desiderato pertenceu a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que empataram ao décimo de segundo.

Desta forma, Neuville lidera agora com 6.8s de avanço para Evans, com Ogier, 4.5s mais atrás, a 11.3s do líder.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) estão a sofrer um pouco com a sujidade da estrada, perderam 6.6s neste troço e com isso são quarto, agora a 23.5s da frente.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos na especial, e são quintos na prova, já a 31.4s da frente.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul estão a fazer uma boa estreia com o Ford Fiesta WRC, já que são para já sextos, na frente de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC), o que é significativo, ainda que as quatro duplas ‘caibam’ em 13 segundos. Boa luta a desenhar-se.

