Rali da Croácia muda-se para a costa Adriática e tem novo formato

Depois de vários anos na zona de Zagreb, o Rali da Croácia, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), regressará ao calendário em 2026 com uma reformulação total, marcada pela mudança da base operacional de Zagreb para a cidade portuária de Rijeka.

Segundo informações provenientes da organização, a prova passará a disputar-se em pisos de asfalto nas regiões de Ístria, Primorje-Gorski Kotar, Karlovac e Lika-Senj. A alteração de localização implicará a introdução de diversos troços inéditos. Realizado pela primeira vez como etapa do WRC em 2021, o Rali da Croácia manteve-se no campeonato até 2024. Em 2025, a prova integrou o Europeu de Ralis (ERC), preparando agora o seu regresso ao mais alto nível com um formato totalmente renovado e centrado na costa Adriática.