Rali da Croácia: Momento-Chave, não foi um, mas… vários

O Rali da Croácia de 2026 foi uma autêntica “prova de sobrevivência” marcada por várias reviravoltas. Por vezes é fácil destacar um momento-chave, que ‘resolve’ o destino da prova, mas sendo verdade que neste caso houve um decisivo, de rutura, que definiu o vencedor, a verdade é sucederam vários ao longo da prova que levaram a um desfecho totalmente inesperado.

PEC 1: O Choque Inicial de Oliver Solberg

Logo no início da prova, um dos grandes favoritos e líder do campeonato, Oliver Solberg, sai de estrada ao quilómetro 4,6. Este abandono precoce retirou imediatamente um dos principais candidatos da luta pela vitória geral.

PEC 3: O Erro de Elfyn Evans

Após dominar as duas primeiras especiais e abrir uma vantagem de quase 16 segundos, Evans — que parecia ter o rali sob controlo — sai de estrada e abandona, entregando o comando da prova ao jovem Sami Pajari.

PEC 3 a PEC 13: O Domínio de Sami Pajari

O finlandês assumiu a liderança e resistiu à pressão de Thierry Neuville durante grande parte do rali. Chegou a ter mais de 13 segundos de vantagem, mostrando uma rapidez surpreendente.

PEC 14: O “Cemitério de Pneus”

Este foi o momento em que a hierarquia do rali sofreu a maior alteração. Sami Pajari sofreu um furo que o obrigou a parar para trocar a roda, perdendo mais de dois minutos. No mesmo troço, Takamoto Katsuta também furou, mas limitou os danos. Thierry Neuville herdou aqui a liderança, terminando o sábado com mais de um minuto de vantagem.

O momento mais decisivo: a saída de estrada de Thierry Neuville

Mesmo em “modo risco zero” e com uma vantagem confortável de 1 minuto e 14 segundos, o piloto belga apanhou uma zona de terra solta no asfalto, saiu de trajetória e embateu num obstáculo, e danificou a suspensão dianteira direita do seu Hyundai. Este erro, a escassos quilómetros do fim, causou o abandono de Neuville e entregou a vitória de “mão beijada” a Takamoto Katsuta, que só soube do triunfo quando estava a ser entrevistado no final do troço.

Foi o golpe de teatro final que transformou o que seria uma vitória de gestão da Hyundai num triunfo caído do céu para a Toyota e para o seu piloto japonês.