Rali da Croácia: Kajetan Kajetanowicz triunfa no WRC3

Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 evo) começou a sua campanha de 2021 com a vitória no WRC3, no Rali da Croácia. Depois de ter terminado a época de 2020 no terceiro lugar da competição, o simpático polaco triunfou na sua primeira prova do ano no WRC.

Apesar de só ter vencido um troço no primeiro dia, a sua regularidade permitiu-lhe chegar ao final desse dia apenas a 2.2s de Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2), numa luta que se estendeu até meio do segundo dia, momento em que o francês saiu de estrada e perdeu dois minutos.

Com o seu rival fora da disputa, o piloto do Skoda Fabia Rally2 ficou com um bom avanço para Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2), que geriu até final: “Foi um fim-de-semana fantástico e um início perfeito da nossa campanha. Tudo correu como queríamos. Tivemos um ritmo muito bom, o nosso carro funcionou muito bem e conseguimos evitar erros”, disse Kajetanowicz.

Emil Lindholm foi segundo, e quando se viu nessa posição geriu o avanço que tinha para o terceiro, que era Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2), que veio para o WRC com um bom projeto, até que Rossel, a fazer uma impressionante recuperação, ainda foi a tempo de chegar ao pódio, posição que lhe permite manter a liderança do campeonato. Nicolas Ciamin, ficou 23.2s mais atrás, no quarto lugar, também ele em C3 Rally, enquanto Chris Ingram completou o top 5, posição para onde caiu depois de sair da estrada na PE18, ficando preso, e dobrando a direção do seu Fabia no processo. O jovem paraguaio, Fabrizio Zaldivar terminou o rali mais 6m40,5s abaixo de Ingram, em sexto.