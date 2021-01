Rali da Croácia apresentado

É mais uma novidade no WRC, o Rali da Croácia, que se realiza de 22 a 25 de abril foi apresentado, e vai realizar-se inteiramente em asfalto na zona de Zagreb. Estão previstos 22 troços, que perfazem 301,76 km, com a prova a arrancar na quinta-feira, terminando no domingo, com o parque de assistência localizado no centro de exposições da capital: a Feira de Zagreb. Na quinta-feira de manhã realiza-se o shakedown, e ao fim da tarde uma etapa super especial, que será repetida na sexta-feira. Seguem-se depois os restantes troços a oeste de Zagreb, com a derradeira etapa a norte da cidade, no domingo, com os últimos quatro troços.