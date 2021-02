Rali da Catalunha de regresso a Lloret de Mar?

Lembra-se dos piões de Gilles Panizzi, no gancho junto ao viaduto do troço de La Roca/Saint Hilari no ‘antigo’ Rali da Catalunha?

De acordo com a imprensa espanhola, caso o RACC não consiga manter o apoio de Salou vai largar os troços da zona de Tarragona e regressar a Lloret de Mar, à zona do antigo Rali da Costa Brava, que se tornou a ‘casa’ do Rali da Catalunha desde 1991.

A última edição do Rali da Catalunha disputada nos troços da Costa Brava remonta à época 2004, quando Markko Martin venceu no Ford Focus WRC.

A ideia do RACE era continuar a tirar partido da base em Salou, e de Port Aventura, para realizar um rali todo em asfalto, mas a organização pode mudar o local se não tiver o apoio das autoridades da cidade costeira. Se assim for o mais provável é passar a base da prova para o Circuito de Montmelo, e utilizar os troços a norte de Lloret de Mar, do antigo Rallye Costa Brava, onde se encontram troços míticos como esse que tem o gancho do viaduto, ou outros mais a norte, por exemplo La Trona, troços que dizem pouco aos portugueses, mas que significam para os espanhóis tanto, quanto por exemplo os troços de Sintra significavam para o antigo Rali de Portugal.

O Rali da Costa Brava, que se realiza hoje em dia como rali de regularidade, vai para a sua 69ª edição em 2021. Uma bonita idade…