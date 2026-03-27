Rali da Argentina ‘trabalha’ para regressar ao WRC
Apesar das notícias na Argentina sobre um possível regresso ao WRC em 2027, que entusiasmaram os fãs, há cautela em relação a este otimismo. A imprensa argentina fala num compromisso formal entre o promotor do WRC e David Eli, organizador histórico da prova. No entanto, Simon Larkin, do Promotor do WRC, negou qualquer acordo para 2026 ou 2027.
A ideia de agrupar as provas sul-americanas (Chile, Paraguai e Argentina) num bloco geográfico é vista como improvável, dado que três ralis na mesma zona são raros fora da Europa. Além disso, os organizadores de Córdova recusam realizar a prova no final do ano devido ao risco de incêndios, e David Eli insiste em mantê-la em março ou abril.
Assim, o Desafio Ruta 40 no Mundial de Rally-Raid (W2RC) parece ser o único rali mundial na Argentina, para já. Com o Paraguai a estrear-se e o Chile consolidado, a notícia argentina pode ser uma forma de pressão, já que o promotor nega qualquer acordo.
Com o Paraguai a estrear-se no WRC recentemente e o Chile consolidado, esta informação da Argentina parece ser para já mais uma forma de pressão a dizer “estamos aqui” do que algo verdadeiramente avançado, porque senão o Promotor não tinha dito ao Dirtfish “não há nada com a Argentina”.
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