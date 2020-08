Rali da Alemanha prestes a ser cancelado?

O Rali da Alemanha está muito perto de ser cancelado. Os rumores são cada vez mais fortes e apesar da ADAC, organizadores do Rali da Alemanha, terem trabalho muito e tudo tentado para manter a sua prova, a verdade é que o coronavírus está prestes a fazer mais uma ‘vítima’ entre as provas desportivas. A prova, prevista para decorrer de 15 a 18 de outubro, deverá ser oficialmente cancelada nos próximos dias.



A ADAC estava preparada para realizar a prova em apenas dois dias e somente na área de treino militar da NATO em Baumholder, mas as coisas chegaram a um ponto em que o cancelamento se tornou inevitável. De acordo com uma decisão do governo federal, os grandes eventos, em que se esperavam muitos espetadores foram proibidos desde meados de junho até ao final de outubro e nem mesmo a possibilidade de realizar a prova à “porta fechada” veio permitir a realização do rali.



Desta forma, a prova da Sardenha, cuja mudança da data do verão para o último fim-de-semana de outubro foi confirmada, deverá ser novamente deslocada. Se for confirmado o cancelamento do Rali da Alemanha, o Rali de Itália/Sardenha deverá ser antecipado em duas semanas.