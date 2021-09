Rali da Acrópole: Rali dos Deuses regressa ao WRC | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o EKO Acrópole Rali da Grécia, prova que marca o regresso do WRC, bem como da mítica prova grega ao Mundial de Ralis.

Esta é uma prova com uma grande reputação histórica, e uma das mais duras do Mundial de Ralis. Regressa à competição pela primeira vez desde 2013.

Realizada nos troços rochosos nas montanhas a norte de Atenas, e com temperaturas de verão, o ‘Rally dos Deuses’ é um clássico do WRC depois de ter surgido pela primeira vez, na época inaugural do campeonato, em 1973.

Espera-se que as estradas de terra sejam mais suaves que no passado, e a data de início de setembro seja mais clemente no termómetro, mas a Acrópole ainda exige respeito, à medida que a luta pelos títulos mundiais se torna mais decisiva.

Sébastien Ogier tem neste momento uma vantagem de 38 pontos sobre o seu companheiro de equipa na Toyota Gazoo Racing, Elfyn Evans, que por sua vez está empatado com Thierry Neuville, piloto da Hyundai Motorsport, vencedor da última prova, na Bélgica.

Ogier já disputou o Rali da Acrópole em quatro ocasiões, e foi primeiro em 2011, mas este é agora um rali inteiramente novo: “O Rally da Acrópole é um dos eventos que fizeram a história do WRC e já o perdemos há alguns anos. Claro que podemos ter uma ideia do que esperar, mas será um evento novo no sentido de que penso que todos terão de escrever novas notas de andamento. É sempre bom quando todos começam do mesmo nível”.

Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä, trio da Toyota, tem como objectivo defender os 41 pontos de liderança da equipa japonesa no campeonato de fabricantes.

Thierry Neuville, Ott Tänak e Dani Sordo que contrariá-los. O espanhol substitui Craig Breen no plantel da equipa coreana e é navegado pelo seu terceiro ‘pendura’ diferente na temporada, com Candido Carrera a fazer a sua estreia.

Thierry Neuville não tem ilusões quanto ao que o enfrenta: “Os troços têm alguns perfis muito sinuosos com muitas pedras soltas e temperaturas quentes. Será um grande desafio, uma vez que não se poderá andar sempre a fundo, pois há que gerir o carro e os pneus. A estratégia será muito importante, mas isso é algo que nos agrada”, disse.

A M-Sport Ford tem tradicionalmente revelado ter bom material para enfrentar este tipo de provas. A equipa britânica ganhou a Acrópole sete vezes em 10 anos, entre 2000 e 2009. Adrien Fourmaux e Gus Greensmith guiam o Fiesta WRC e a esta ronda junta-se o grego Joudan Serderidis.

As inscrições de WRC ficam completadas pelo francês Pierre-Louis Loubet, num Hyundai i20 WRC.

Horário

Quinta-Feira, 9 de setembro

PE1 Cosmote 5G Athens Stage 0.98 km 16:08

Sexta-Feira, 10 de setembro

PE2 Aghii Theodori 1 17.54 km 10. 9. 08:18

PE3 Loutraki 19.40 km 09:11

PE4 Aghii Theodori 2 17.54 km 11:24

PE5 Thiva 23.27 km 13:47

PE6 Elatia 11.65 km 15:40

Sábado, 11 de setembro

PE7 Pavliani 1 24.25 km 06:32

PE8 Gravia 24.81 km 07:57

PE9 Bauxites 22.97 km 09:52

PE10 Eleftherochori 1 18.14 km 11:08

PE11 Pavliani 2 24.25 km 14:26

PE12 Eleftherochori 2 18.14 km 16:08

Domingo, 12 de setembro

PE13 Tarzan 1 23.37 km 06:08

PE14 Pyrgos 33.20 km 07:51

PE15 Tarzan 2 Power Stage] 12.68 km 11:18

NOTA: hora de Portugal continental