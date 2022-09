Rali da Acrópole/Grécia: Robert Virves Campeão Júnior WRC | AutoSport

Robert Virves tornou-se o primeiro campeão estoniano do WRC FIA Junior depois de vencer a categoria em que se corre só com os Ford Fiesta Rally3, num rali em que tudo ficou muito bem encaminhado logo no primeiro dia quando terminou a etapa 1m47.0 na frente de Jan Armstrong.

O que começou como uma luta a quatro para o título, rapidamente se reduziu a apenas dois pilotos, entre Virves e Jon Armstrong, isto depois de Sami Pajari abandonar logo na sexta-feira, e Lauri Joona se atrasar muito devido a danos na suspensão traseira resultantes de um toque.

Jon Armstrong foi o primeiro líder, mas Robert Virves chegou ao primeiro lugar na PE5 vendo-se no fim do dia com 1m47.0s de avanço decorrentes de um furo numa das rodas do Fiesta de Armstrong. O seu foco virou-se então para a preservação do carro, não fazia qualquer sentido atacar, ainda menos num terreno tão acidentado como o deste Rali da Grécia, sendo que Virves chegou ao último dia ainda com uns confortáveis 53.2 segundos de avanço, gerindo até ao fim da prova.

Jon Armstrong bem tentou, mas a margem era demasiado grande. Foi mantendo a pressão pois qualquer pequeno azar poderia abrir a porta e as oportunidades só se aproveitam quando se está em condições de o fazer: “Estou muito, muito feliz”, disse Virves. “Não estava realmente a pensar nisto (sendo o primeiro vencedor estoniano). O meu objetivo é tornar-me um dia campeão mundial na primeira ‘classe’ e este é uma pequena parte desse caminho”.

O prémio do vencedor do campeonato inclui quatro provas no WRC2 de 2023 com um Ford Fiesta Rally2 da M-Sport, com tudo pago, tendo também a oportunidade de testar o carro antes de cada ronda, e ainda lhe oferecem os pneus Pirelli. Teve alguma sorte com tanto abandono à sua frente, mas os ralis são assim mesmo.

O campeão do ano passado, Sami Pajari e Lauri Joona estavam bastante mais bem cotados nas casas de apostas, mas cedo começaram a andar para trás. William Creighton completou o pódio, vários minutos atrás, à frente do piloto queniano Mcrae Kimathi.