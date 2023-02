Rali da Acrópole confirmado no WRC até 2025: o 6º mais ‘assíduo’ de sempre | AutoSport

O Rali da Acrópole/Grécia vai permanecer no Mundial de Ralis até, pelo menos 2025, após prolongar o seu acordo por mais dois anos com o Promotor do WRC. A prova mantém-se em Lamia em 2023, aproveitando o sucesso das suas duas últimas edições que se revelaram populares entre equipas, concorrentes e adeptos.

Como se sabe, o Rally da Acrópole foi membro fundador do WRC em 1973 e regressou ao calendário em 2021, após um período sabático de oito anos.

O evento utilizou troços clássicos de montanha como Elatia, Bauxitas e Tarzan – todos considerados como enormes desafios nos anos setenta, bem como uma super especial no Estádio Olímpico de Atenas, que atraiu uma multidão de 65.000 em 2022: “Este acordo assegura o lugar da Grécia no Mundial de Ralis para os próximos dois anos e protege o futuro do que é inegavelmente um dos ralis mais famosos do mundo”, disse o diretor do WRC Promoter, Simon Larkin: “A Acrópole tem uma rica herança no WRC, e alguns dos mais apaixonados adeptos pelo que estamos ansiosos por continuar esse legado na Grécia durante as próximas temporadas”.

Lefteris Avgenakis, Vice-Ministro dos Desportos e Presidente do Comité Organizador do EKO Acropolis Rally Grécia, acrescentou: “Estou encantado que o 70º aniversário do Rally da Acrópole seja uma grande ocasião para celebrar não só o passado, mas também o futuro.

O prolongamento de dois anos do acordo é o resultado da boa cooperação, da confiança entre o Governo grego, a FIA e o Promotor do WRC, mas também da organização impecável que tivemos nas duas últimas edições”.

O Rali da Acrópole continua a ser o sexto rali mais ‘assíduo’ do WRC, com 40 presenças, logo a seguir ao Rali de Portugal, que soma 42. Só a Suécia, Monte Carlo e Grã-Bretanha (46 vezes) e Finlândia, 48, marcaram presença mais vezes.