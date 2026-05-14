Rali da Acrópole arranca em Atenas com super especial e nova base em Loutraki
Prova do WRC abre com duelo lado a lado na capital grega e muda centro operacional após cinco anos em Lamia
O EKO Acropolis Rally Greece 2026 vai arrancar com uma super especial urbana em Atenas, disputada no Ellinikon Sports Park, e apresentará uma profunda reformulação logística e desportiva, com a transferência do parque de assistência para Loutraki. A prova, oitava ronda do Mundial de Ralis, decorre entre 25 e 28 de junho e abrirá com uma classificativa em asfalto de 1,86 quilómetros, em formato dual, com dois carros em competição simultânea.
A organização confirmou que a super especial de quinta-feira, 25 de junho, será de acesso gratuito ao público e marcará o primeiro grande evento acolhido pelo novo complexo desportivo do Ellinikon, na costa da Ática. A escolha dá à prova uma abertura de forte impacto mediático na capital antes da entrada nos troços de terra que fizeram do Acrópole uma das etapas mais duras do calendário do WRC.
Prova muda de base e alarga rota
A edição de 2026 assinala uma mudança de rumo no chamado “Rali dos Deuses”. Após cinco anos sediado em Lamia, o parque de assistência será instalado em Loutraki, na Escola de Engenharia do Exército Helénico, junto ao mar.
A partir daí, o percurso levará as equipas pela Ática, Peloponeso e Grécia Central, combinando sectores clássicos com troços novos ou recuperados.
Entre as novidades do itinerário, Arcadia regressa pela primeira vez em quatro décadas. O traçado inclui ainda Parnassos Mt, Menalo Mt, Kolines, Kefalari e uma versão revista de Gymno.
Travessia de ferry reforça identidade da prova
Um dos elementos mais distintivos desta edição surgirá logo após a superespecial inaugural, com a transferência das equipas de Corinto para Itea por ferry, numa solução que acrescenta uma dimensão singular ao percurso e reforça a ligação da prova à geografia e à linha costeira gregas.
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