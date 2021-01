Rali Ártico/Finlândia no WRC 2021: A terra do Pai Natal

Tal como se esperava, o Rali Ártico/Finlândia no WRC 2021 vai substituir o Rali da Suécia, com a prova a estar agora agendada para o fim de semana de 26/28 de fevereiro. A zona de Rovaniemi recebe assim a primeira nova prova de 2021, na Lapónia.

Desta forma o Mundial de Ralis vai aventurar-se-á no Círculo Ártico pela primeira vez. Neve e gelo é algo que não irá faltar terá sede em Rovaniemi, algo que nos últimos anos não tem sido abundante no agora cancelado Rali da Suécia, até aqui a única prova de puro de Inverno do WRC.

Como já se percebeu a Finlândia vai receber duas provas este ano, pois o Rali da Finlândia mantém a data existente, de 29 de julho a 1 de agosto.

Rovaniemi, a capital da província da Lapónia mais setentrional da Finlândia, situa-se mesmo à saída do Círculo Ártico. O evento terá lugar dentro da região, onde as temperaturas podem descer abaixo dos -30°C em fevereiro. A cidade é conhecida como a casa do Pai Natal (ou Joulupukki, como é chamado na Finlândia) e também atrai um elevado número de turistas para ver as deslumbrantes exposições da Aurora Boreal, mais conhecida como as Luzes do Norte.



Para o diretor administrativo do WRC, Jona Siebel: “desde que foi confirmado em dezembro que o Rali da Suécia não iria ter lugar, temos trabalhado arduamente com a AKK Sports, a cidade de Rovaniemi e os entusiastas locais, para tentar fazer com que este evento aconteça. Tem sido uma corrida dura contra o tempo e os meus agradecimentos vão para todos os envolvidos. Embora o rali se desenrole em apenas 44 dias, sabemos que a AKK não deixará pedra sobre pedra para garantir que atinje os mesmos padrões elevados do tradicional Rali de verão na Finlândia.

Os ralis de Inverno proporcionam alguma da ação mais espetacular do desporto. Um país maravilhoso de inverno, com muita neve e grandes bancos de neve ao longo das estradas são o sonho dos pilotos, por isso penso que o WRC vai ter um grande momento”!

O diretor de ralis da FIA, Yves Matton, acrescentou que: “com a adesão da Finlândia ao calendário do WRC, vamos experimentar um rali numa região que sempre nos fez sonhar e onde as condições prometem ser ótimas para um evento de neve. Após o infeliz cancelamento do Rali da Suécia em dezembro, esta é a prova de que com desafios podem surgir oportunidades”, concluiu. A prova está ainda sujeito à aprovação da FIA.