Rali Acrópole anuncia novo percurso: base em Loutraki e ligação… de barco

O EKO Acropolis Rally Greece 2026, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), realiza-se de 25 a 28 de junho e apresenta um percurso profundamente reformulado, após a mudança do parque de assistência para Loutraki. A organização anunciou que a edição deste ano atravessa as regiões de Ática, Peloponeso e Grécia Central, combinando troços antigos, regressos e novidades, num total superior a 320 quilómetros de especiais.

Uma das principais inovações logísticas surge logo após a superespecial de quinta-feira à noite, em Atenas: as equipas e viaturas seguem do Porto de Corinto para Itea por via marítima, com o navio a funcionar como Parque Fechado, permitindo ainda que as equipas permaneçam a bordo durante a noite.

Segundo a organização, esta opção explora a costa e as rotas marítimas do país, criando uma ligação mais direta entre as zonas competitivas e reduzindo limitações associadas a transferências exclusivamente rodoviárias.

Sexta-feira abre com Bauxites e especial mais longa em Parnassos

O primeiro dia completo de competição arranca com Bauxites e inclui Parnassos Mt, a especial mais longa do rali, parcialmente baseada no antigo troço de Drosohori (usado pela última vez em 2009) e com um segmento final totalmente novo. Stiri, disputada em 2025, regressa para duas passagens na sexta-feira, com Thiva a encerrar a jornada.

Regressos desde 2013 e novidades no sábado

No sábado, Ghymno volta ao itinerário pela primeira vez desde 2013, abrindo cada um dos dois loops do dia, mas em sentido inverso, com 17 curvas em descida nos seis quilómetros finais. Kefalari também regressa pela primeira vez desde 2013, enquanto Menalo Mt e Kolines integram os destaques, com Kolines a atravessar a floresta de Skiritida, num traçado descrito como estreito e técnico.

Domingo com Loutraki renovado e Power Stage

O último dia inclui duas passagens por Aghii Theodori, numa versão encurtada, e por um Loutraki renovado, quase com o dobro da extensão anterior, que acolhe a decisiva Wolf Power Stage.

Governo destaca visibilidade internacional

Na apresentação do percurso, o ministro-adjunto do Desporto, Giannis Vroutsis, considerou que o Rali Acrópole tem “forte presença internacional” e que o desenho de 2026, com novas especiais e a transferência marítima, reforça a ligação entre regiões através de um evento de visibilidade global.

FOTO Jaanus Ree Red Bull Content Pool