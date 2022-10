Rakan Al-Rashed e Hugo Magalhães: Rali da Catalunha, o seu primeiro rali de asfalto | AutoSport

Rakan Al-Rashed e Hugo Magalhães (Volkswagen Polo GTI R5) correm neste Rali da Catalunha inseridos no WRC3, naquele que é o primeiro rali de asfalto a este nível do piloto saudita. A realizar a sua sétima prova do WRC, seis com Hugo Magalhães, todas com o VW Polo GTI R5. Numa prova complicada, as duas primeiras especiais estavam muito difíceis depois de ter chovido durante a noite, mas apesar de a estrada estar a seca a dupla já apanhou o asfalto cheio de lama e erva devido aos cortes o que tornou tudo muito mais complicado uma vez que o asfalto também tem pouca aderência. com tudo isso, terminaram o dia em 22º do WRc2, mas hoje logo de manhã tiveram um problema mecânico e abandonaram, estando de regresso para o último dia de prova.