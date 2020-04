Raffaele Pinto: O ilustre desconhecido

Raffaele Pinto não é dos nomes mais bem sucedidos na história do Mundial de Ralis. É, contudo, um dos pilotos mais conhecidos em Portugal – quanto

mais não seja porque foi no nosso Rali de Portugal que conquistou aquela que ficaria como a sua única vitória no Campeonato. Esse triunfo aconteceu em 1974, quando “Lelle” Pinto fazia parte dos três mosqueteiros da equipa oficial da Fiat. Os outros dois eram Paganelli e Alen – que terminaram, por esta ordem, nos lugares imediatos do pódio. Ao volante do Fiat 124 Abarth, “Lelle” dominou a corrida, realizada um mês antes do golpe militar de 25 de Abril e que inaugurou um Mundial condicionado pela recessão petrolífera e que levou à anulação de diversas provas, entre as quais Monte Carlo, Suécia, Alpes Austríacos, Acrópole, Nova Zelândia, Marrocos e Polónia.

Nesse ano, contudo, a Fiat não venceu o título mundial, que foi direitinho para a casa rival, a Lancia. Mas, voltando a “Lelle” Pinto, este italiano, vencedor do Europeu de Ralis de 1972, não teve uma carreira muito frutuosa no Campeonato do Mundo, onde participou, de forma errática, entre 1973 e 1978. De facto, de um total de 19 provas, apenas terminou cinco, ao volante de modelos da Fiat e da Lancia. A única excepção foi o San Remo de 1978, onde correu com um Ferrari 308 GTB4, desistindo.O seu navegador foi sempre o mesmo: Arnaldo Bernacchini… exceptuando de novo a sua última prova “mundialista”, onde

foi acompanhado por Fabio Penariol.