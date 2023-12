Race for Glory: Audi vs. Lancia | AutoSport

Race for Glory: Audi vs. Lancia é um filme sobre a fantástica história do Mundial de Ralis de 1983. Baseado em factos reais, o filme retrata a rivalidade entre as equipas que colocavam a correr o Audi Quattro e o Lancia 037 Rally no Mundial de Ralis, a Audi Sport e a Lancia Martini. O filme é realizado por Stefano Mordini, com Daniel Brühl, o mesmo que fez de Niki Lauda no ‘Rush’, e Riccardo Scamarcio nos papéis principais de Roland Gumpert (Audi) e Cesare Fiorio (Lancia). O guião foi escrito por Filippo Bologna, Mordini e Scarmarcio.

No Campeonato do Mundo de Ralis de 1983, a equipa Audi Sport GmbH e a equipa Lancia Abarth desenvolvem uma forte rivalidade com a equipa alemã a partir como favorita à glória mas a perder para a Lancia por apenas dois pontos.

Foi o tempo do ‘vale-tudo’. No meio duma guerra tecnológica sem precedentes, cujas respectivas batalhas se travavam em duas frentes: nos laboratórios e nas classificativas. Marcas como a Audi, Lancia ou Peugeot, empregavam meios até aí nunca vistos, para chegar ao degrau mais alto do pódio. Helicópteros a perseguir os supercarros durante as classificativas, assistências montadas em todo e qualquer local, só as vitórias interessavam para justificar tão avultados investimentos.

No Rali Sanremo de 1983 os Lancia 037 dominaram a primeira etapa em asfalto, preparando-se para “abrir” a estrada nos troços do segundo dia, em terra, onde teoricamente perderiam vantagem para a tracção integral dos Audi Quattro. Receando perder a liderança, Cesare Fiorio, pediu a quatro homens da sua equipa para pegarem nos muletos dos pilotos e percorrerem, durante toda a noite, os troços de terra, antes destes serem fechados ao trânsito. Deste modo, a estrada estaria limpa quando Alen, Röhrl e Bettega iniciassem a segunda etapa. A Lancia ocupou no Sanremo os três primeiros lugares e, contra todas as previsões, conquistou por dois pontos o título de marcas à super favorita Audi…

Veja o trailer do filme…