Quer visitar o Rali de Portugal na Exponor? Saiba os horários… | AutoSport

O Service Park (Parque de Assistência), na Exponor, permite ter um contacto próximo com equipas, pilotos e máquinas do Vodafone Rally de Portugal. E tudo de forma gratuita. Conheça os horários abertos ao público.

Para quem não se pode deslocar à estrada e às classificativas do Vodafone Rally de Portugal, ou mesmo para quem também vai às Zonas-Espetáculo, mas não prescinde de ver máquinas e pilotos mais de perto, visitar o Service Park, na Exponor, em Matosinhos, é uma excelente oportunidade para viver, de perto, as emoções da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis.

Concentrando todos os bastidores da prova numa alargada área global, o Service Park é o centro nevrálgico da prova (de onde também saem as equipas para as provas especiais e regressam depois de a terem efetuado). É, por isso, pois o local ideal respirar o ambiente do Vodafone Rally de Portugal, apreciando o trabalho das equipas de assistência, vendo, mais de perto, os pilotos e navegadores e até, quem sabe, conseguir aquela “selfie” com o seu ídolo dos ralis.

Conheça o horário alargado do Parque de Assistência, durante os quatro dias de prova e não se esqueça que é sempre importante cumprir todas as normas de segurança (uma vez que haverá sempre carros em circulação) para que, no final, o Vodafone Rally de Portugal possa ser, novamente, apontado como um exemplo entre as provas do Campeonato do Mundo de Ralis. Os Marshalls e autoridades estarão sempre no local para lhe dar as melhores sugestões e indicações.

Horário

19/05 – Quinta-Feira

Abertura: 10h00

Fecho: 21h00

20/05 – Sexta-Feira

Abertura: 10h00

Fecho: 24h00

21/05 – Sábado

Abertura: 10h00

Fecho: 24h00

22/05 – Domingo

Abertura: 09h00

Fecho: 14h00