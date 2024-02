Quer mudar o futuro do WRC? Responda ao inquérito da FIA! | AutoSport

A FIA pretende saber a opinião dos adeptos quanto ao futuro do WRC, e quer que estes passem das palavras nas redes sociais para um inquérito online de modo a que fiquem a saber com exatidão quais sãos as ideias mais defendidas pelos adeptos, de modo a que isso possa ser estudado e eventualmente colocado em prática no futuro do WRC.

Há muitos milhares de pessoas em todo o mundo com opinião face ao que deve ser o futuro do WRC, portanto é agora a hora de passar das palavras ao atos e responder ao inquérito, que demora 10 minutos. Essa informação é preciosa para que a FIA e o Grupo de trabalho do WRC sinta o pulso aos adeptos, e trabalhe para que se alterem o atual estado de coisas

Nove Rally1, de três marcas é muito pouco nos tempos que correm para que o WRC tenha verdadeiro interesse. O espetáculo na estrada é bom mas daí resultam poucas histórias, os pilotos são, talvez a mais ‘cinzenta’ geração de sempre em termos de ligação aos adeptos, salvo raras e pouco vistas exceções, por isso é preciso que haja muitos mais lugares no topo, de modo a surgirem novos pilotos, podendo assim surgir novos ‘heróis’ que se liguem muito mais aos adeptos que o atual plantel.

O inquérito é exaustivo, mas procura obter opiniões sobre todos os aspetos do WRC, incluindo o formato dos ralis, as especificações dos carros, a sustentabilidade e a produção mediática.

Os resultados do inquérito serão apresentados ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel, juntamente com as restantes conclusões do grupo de trabalho, no final deste mês de fevereiro.

CLIQUE AQUI PARA RESPONDER AO INQUÉRITO