Quem é Emelia Abel: a nova responsável por moldar o futuro do WRC

A nova diretora do departamento de desportos de estrada da FIA é Emelia Abel, ex- adjunta de Andrew Wheatley, que deixa o cargo apesar de ser uma pessoa com grande experiência nos ralis.

Com a responsabilidade de liderar uma enorme transição nos ralis, e não só Emelia Abel, tem pela frente um trabalho ciclópico para transformar o pináculo dos ralis.

Natural da Estónia, Abel foi anteriormente Diretora Adjunta do Desporto de Estrada e Chefe das categorias Off-Road. Foi também Presidente do Comité de Desporto de Estrada da FIA e Vice-Presidente da Comissão de Ralis da FIA.

Entre as suas outras realizações notáveis no desporto motorizado, é Chefe do Comité de Ralis da Estonian Autosport Union e ‘Chefe de Fila’ do Rali de Ypres. Abel é comissária de grau platina da FIA e foi também comissária de várias provas do Campeonato do Mundo de Ralis, do Campeonato Europeu de Ralis e do Campeonato da Estónia de Ralis.

Irá supervisionar as atividades do Departamento de Desportos de Estrada, incluindo o Campeonato do Mundo de Ralis, o Campeonato do Mundo de Ralis de Raid, o Campeonato do Mundo de Rallycross, as Taças Baja de Todo-o-Terreno, os Campeonatos Regionais de Ralis, bem como as atividades de Todo-o-Terreno (Rallycross, Autocross e Cross-car).

Abel, que substitui Andrew Wheatley, que deixou a FIA, será responsável por moldar o futuro do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e supervisionar o desenvolvimento de base das categorias de ralis e todo-o-terreno. Com um claro enfoque nos campeonatos de topo e nas iniciativas de base, a FIA está empenhada em aumentar o apelo do desporto automóvel a um público mais vasto, promovendo simultaneamente a inovação, a segurança e a acessibilidade a todos os níveis.

“Estou muito entusiasmada por assumir o cargo de Diretora do Desporto de Estrada Júnior da FIA numa altura em que o nosso desporto está pronto para crescer e transformar-se. Esta é uma oportunidade única para melhorar o auge da competição e, ao mesmo tempo, alargar o seu apelo através de iniciativas de base. Os ralis e as corridas todo-o-terreno sempre estiveram no centro da minha paixão pelo desporto automóvel e estou ansioso por trabalhar com a equipa da FIA e os nossos parceiros para apresentar soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis que definirão o futuro do nosso desporto”, disse Emilia Abel.