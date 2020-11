Que calendário do WRC para 2021?

A FIA já apresentou o calendário do WRC 2021, mas como Yves Matton deixa claro, nesta altura é impossível garantir que será cumprido a 100%. Por isso, seis provas de reserva foram anunciadas. No ano passado, por esta altura, foi apresentado um calendário de 14 provas. Realizaram-se seis até este momento, na melhor das hipóteses serão sete as provas do WRC.

Para o ano o Mundial de Ralis tem previsto arrancar na Europa, como habitualmente, e por aí se manter até ao meio do ano, e depois ‘tentar’ cumprir a segunda metade do calendário. Rali Monte Carlo, Suécia, Croácia, Portugal, Itália, Quénia, Estónia, Finlândia, GB/Irlanda do Norte, Chile, Espanha e Japão. De reserva ficam Turquia, Letónia, Bélgica, Argentina, Grécia e Monza.



Yves Matton, honesto, diz: “tenho dificuldade em garantir de que eventos que colocamos no calendário, dentro de nove meses irão acontecer”. Cauteloso, Matton sabe que tendo em conta as probabilidades, a FIA foi cautelosa na elaboração do calendário do WRC 2021, mas será a evolução da Covid-19 a determinar o que realmente vai acontecer.

Pela primeira vez na história do WRC há seis provas de reserva. E nem sequer, por motivos óbvios, existe uma ordem para eles. Depende do que for acontecendo no calendário, até porque um evento reserva não se realiza em ‘qualquer’ data. Cada organização tem os seus constrangimentos.

Olhando para o calendário, e para as provas ‘reserva’, há várias novidades, Croácia, finalmente podemos ter o Safari e o Japão, e também uma grande mudança, da lama de Gales para o asfalto da Irlanda do Norte. Mas ainda não é certo.

Por outro lado, entre os eventos de reserva, a Grécia. Um eventual regresso que poucos desdenharão. Uma prova mítica.

A maior surpresa é a ausência da Alemanha, quer no calendário ou mesmo como reserva. Curioso é também o facto de ter dois eventos como Estónia e Finlândia seguidos. As estradas são tão semelhantes, que quase se podia fazer um Rali do Báltico em cada metade da margem. Mas a verdade é que a Estónia colocou de pé uma prova acima de qualquer suspeita quanto aos ‘standards’ do WRC e tem agora o prémio pelo que fez este ano.