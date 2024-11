Quase uma certeza: WRC 2025 com Rally1 sem sistema híbrido

São cada vez maiores os sinais de que o WRC 2025 vai ser disputado por carros de Rally1 sem sistema híbrido. Multiplicam-se as intervenções públicas de responsáveis e se do lado da Hyundai e da Toyota a posição é “tanto faz”, já do lado da M-Sport é um claro “não”, e as recentes palavras de Richard Millener indicam claramente que os sistemas híbridos vão entrar numa escalada de custos adicionais para as equipas que passam a ser simplesmente incomportáveis.

Os problemas com as unidades híbridas têm sido mais do que muitos, e a recente normativa da FIA que obriga à entrega das unidades híbridas ao fornecedor, a Compact Dynamics, caso estas apresentem determinados ‘valores’, tendo em conta o tempo que pode demorar a reparação, as equipas têm de ter sobressalentes, que custam muito dinheiro, para lá de que parece haver grandes dificuldades por parte da Compact Dynamics reparar os sistemas. Tudo junto, torna fácil perceber que os sistemas híbridos vão ser retirados dos Rally1 em 2025 e é a M-Sport que está a pressionar fortemente para que isso suceda.

“Não se trata de um pedido para retirar as unidades híbridas devido à sua função, mas sim porque não as podemos reparar e utilizar a um preço económico para a M-Sport. Honestamente, estamos a falar de alguns milhões de euros extra, e isso não é algo que possamos gerir”, disse Millener ao Rallit.fi, palavras que são nada mais nada menos que uma forte mensagem de aviso…