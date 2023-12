Quando Rovanperä levou Häkkinen e Coulthard quase ao desmaio… | AutoSport

Veja como Kalle Rovanperä leva Mika Häkkinen e David Couthard numa inesquecível viagem de uma vida no seu Toyota GR Yaris Rally1 com dois ex-pilotos de F1, que fizeram uma carreira muito habituados à velocidade e à adrenalina das pistas ‘conseguiram’ ser surpreendidos… e não foi pouco.

Veja a experiência inspiradora de copiloto através dos olhos de duas lendas da Fórmula 1, Mika Häkkinen e David Coulthard. Verá as reações hilariantes de Hakkinen e Coulthard, e ouvirá os seus ‘stressados’ comentários. Quanto Coulthard pergunta a Rovanpera como fazes isso e ele responde: “não sei…” é impagável…

Quando Rovanperä levou Häkkinen e Coulthard quase ao desmaio…