Quando regressam os espectadores ao WRC?

Os organizadores do Rali da Croácia, prova que se estreia este ano no WRC, e que se realiza entre 22 e 25 de abril, têm ainda esperança de poder ter público no seu evento. Se assim suceder, será o primeiro evento a trazer os adeptos de volta aos ralis desde setembro do ano passado. O Rally da Estónia, foi o último evento do WRC que teve espectadores a ver os troços, sendo que a Turquia, Itália, Monza e Monte Carlo, já este ano, todos tiveram que manter os espectadores fora do evento, incluindo, claro está, os parques de assistência. Exatamente a mesma coisa vai suceder este fim de semana no Rali do Ártico.

Resta esperar pelo evoluir da pandemia, ainda é cedo demais para traçar cenários, e a três meses do Rali de Portugal ainda há esperança que a prova possa ter espectadores, mas a esta distância é completamente impossível prever o que quer que seja. Neste momento, todos os cenários estão em cima da mesa. As coisas em Portugal estão a correr bastante melhor que há duas e três semanas, há agora 2613 doentes internados, dos quais 536 em unidades de cuidados intensivos (UCI), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira (25 de fevereiro), o que significa que se recuou para valores semelhantes aos do início de janeiro. Números que não sendo bons, estão bem melhor do que sucedia há algum tempo atrás…