Quando a emoção fala mais alto: Oliver Solberg, o palavrão e a vitória que seria “f***ing” épica!

Solberg está de consciência limpa, a FIA fez o seu papel, e os fãs saíram do parque de assistência com uma história engraçada para contar — e, quem sabe, um novo bordão motivacional: “Vai e ganha… à Solberg!”

Enquanto isso, nos bastidores do WRC, relembrava-se que Adrien Fourmaux, há uns meses, apanhou uma multa de €10.000 por um palavrão semelhante na Suécia. Foi tal a revolta que os pilotos criaram a World Rally Drivers Alliance (WoRDA) — basicamente, um sindicato com o direito de dizer “fo****!” sem pagar o preço.

As coisas estão a correr tão bem para Oliver Solberg no Rali da Estónia que, na sexta-feira à noite, o jovem piloto da Toyota resolveu celebrar… com tudo o que tinha. Incluindo uma asneira em horário nobre!

