Qual o melhor piloto de todos os tempos no WRC? (FINAL)

Depois de um mês de votações, a tão antecipada final chegou e coloca a concurso Sébastien Loeb e Carlos Sainz. As votações estão abertas até dia 4 de maio – CLIQUE AQUI PARA VOTAR.

Sébastien Loeb:

Nacionalidade: Francês

Correu pela Citroën, Hyundai;

Ralis: 179*

Títulos no WRC: 9*

Vitórias no WRC: 79*

Pódios no WRC: 118*

*Ainda no ativo

Carlos Sainz:

Nacionalidade: Espanhol

Correu pela Ford, Toyota, Lancia, Subaru e Citroën;

Ralis: 196

Títulos no WRC: 2

Vitórias no WRC: 26

Pódios no WRC: 97