Qual é o carro mais rápido? WRC 2017/21 ou o Rally1… | AutoSport

Depende! Esta é a resposta mais simples, mas como é lógico temos que ir mais fundo na questão.

Fazendo umas contas simples: Imaginemos que temos uma reta de um quilómetro. Que carro seria mais rápido? Sem margem para dúvidas o novo Rally1. Porquê? É simples: a potência de 516 cv, em 1000 metros não dá a mais pequena hipótese ao WRC 2017/21.

Mas então porque se diz que os novos Rally1 são mais lentos?

Depende! Novamente. Explicando: se for um troço semi rápido em asfalto, onde a aerodinâmica superior dos WRC 2017/21 não seja fundamental, a maior potência dos Rally1 e menor velocidade em curva, face a precisamente o contrário dos WRC 2017/21, mais velocidade e curva e menor aceleração, deverá resultar em tempos semelhantes.

É na terra que os WRC 2017/21 são claramente mais rápidos que os Rally1. Porque têm uma suspensão mais evoluída, conseguem colocar muito melhor a potência no chão e porque pesam menos 100 kg. Estas são as grandes diferenças entre os Rally1 e os WRC 2017/21: suspensão, peso e aerodinâmica.

Depois, depende dos troços. Em em troços onde a aerodinâmica faça a diferença, os WRC 2017/21 são mais rápidos, em troços muito sinuosos, em que seja precisa muita e boa tração à saída das curvas, os WRC 2017/21 são mais rápidos.

Se os troços tiverem bom piso, e algumas zonas em que a potência seja bem necessária e a tração não seja um problema, os Rally1 podem fazer melhor.



Dando exemplos concretos. O troço de Fafe. Talvez o Rally1 seja mais rápido, ou pelo menos possa fazer jogo igual com o WRC 2017/21, porque é um troço rápido, tem mais zonas muito rápidas do que curvas em que a aerodinâmica faz a diferença. Até Vila Pouca o WRC 2017/21 deve ser mais rápido, mas daí ao Confurco, provavelmente o Rally1 recupera muito. E a subida após o asfalto até ao salto da Pedra Sentada, praticamente o fim do troço, o Rally1 é mais rápido, pois só na subida após o asfalto os 516 cv podem fazer a diferença, mas também a tração que os Rally1 não têm tão boa face aos WRC 2017/21.

Era giro que o troço tivesse a exata mesma quilometragem, seria uma comparação fantástica.

Outro exemplo, Arganil. Na zona inicial, o WRC 2017/21 deve ser mais rápido, na descida até ao Sardal, devem fazer jogo mais ou menos igual, do gancho do Sardal até ao Pai das Donas o WRC 2017/21 é mais rápido, curvas rápidas, aerodinâmica e tração. Após o gancho do Pai das Donas, a subida é boa para a potência dos Rally1, mas há a questão da tração, suspensão e de meter a potência no chão. Depois a descida para o Alqueve a suspensão do WRC 2017/21 deve permitir fazer melhor e a zona requer boa aerodinâmica. Aqui o WRC 2017/21 é mais rápido.

No asfalto, quanto mais rápidos forem os troços melhor para os Rally1.

Mas o mais engraçado disto tudo é que são as estradas que determinam qual é o mais rápido, e por isso não podem ser assim tão diferentes.

Num Mundial de Ralis inteiro, achamos que o WRC 2017-2021 ganhava o campeonato, mas já duvidamos que ganhasse os ralis todos.

Portanto, é esperar para ver. Começa já quinta-feira.