Q&A, Sébastien Ogier: “Se quero lutar pela vitória, tenho de ser rápido desde o início” | AutoSport

Depois do Rali de Monte Carlo, Sébastien (Ogier) prossegue em Portugal o seu programa parcial, este ano.

Tens uma boa posição de partida para este rali. O que perspetivas para o fim-de-semana?

“É seguramente um alívio enfrentar um evento tão duro e ter uma boa posição de partida. Há muito tempo que isso não acontecia, é assim. Como o Thierry (Neuville) referiu, temos de olhar em volta e ver o que possível fazer partindo mais atrás, de uma posição em que podemos ser mais rápidos. Ainda é cedo para estes carros em pisos de terra. É o primeiro rali e colocam-se muitas questões relativamente à fiabilidade e à velocidade, pelo que penso que é difícil fazer prognósticos para o fim-de-semana. É verdade que, no papel, pilotos como eu, o Elfyn (Evans) ou o Dani (Sordo) temos mais possibilidades nestas condições, por isso, vamos ver o que podemos fazer amanhã (sexta-feira). Esperam-se temperaturas elevadas para o fim-de-semana, muitas coisas podem acontecer, mas é bom estar de volta.”

Disputaste, obviamente o Rally de Monte Carlo, mas não estiveste nos dois seguintes. Sentiste falta do WRC ou ficaste satisfeito por teres uma pequena folga?

“Não senti falta, porque recebi informações da Croácia e vi que estava muita chuva e nevoeiro enquanto eu estava de férias e com bom tempo. Estava feliz por não estar lá. Ao mesmo tempo, voltei a guiar o carro em testes e fiquei encantado. Estou contente com o compromisso alcançado neste momento. Ainda há mais algumas corridas e mais tempo para mim, mas passei alguns meses sem contacto com o carro. É apenas a segunda corrida, como referiste, mas percebemos que as coisas estão a evoluir depressa. No entanto, espero que a posição na estrada me ajude a encontrar o ritmo desde o início da corrida.”

É o primeiro evento de terra da temporada. Como sentiste o Toyota Yaris no shakedown? E ficaste contente com o teste anterior ao rali?

“Lutei um pouco no shakedown, mas, de qualquer forma, não é muito importante. Ao mesmo tempo, também tenho de me trabalhar a mim próprio. Fui o primeiro na estrada, no ano passado, e senti dificuldades ao longo de todo o fim-de-semana. Tenho de estar melhor como piloto desta vez. No papel, é uma boa posição, com o Elfyn (Evans) atrás de mim, o que me dará uma boa imagem do que estou a fazer e se será bom ou não. Se tenho pretensões a lutar pela vitória, tenho de ser rápido desde o início.”

Podes revelar em que outros eventos vais participar?

“O Quénia ainda não está confirmado, mas há uma forte possibilidade. Mas já não vou à Sardenha, coincide com o test-day de Le Mans…”