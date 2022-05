Q&A, Sébastien Loeb: “não tenho estratégia, vou tentar encontrar o ritmo e fazer o melhor que posso” | AutoSport

Sébastien Loeb está de volta ao WRC, em Portugal, onde sabe ter mais dificuldades para chegar ao triunfo do que teve no Monte Carlo. Mas está preparado para ir à luta.

Sébastien Loeb, vimos-te vencer em Monte Carlo, faltaste aos dois eventos seguintes, mas mesmo assim ainda estás em quarto no campeonato. Esperavas ter uma melhor posição de partida para a primeira prova em pisos de terra deste ano?

“Esperava certamente uma posição melhor, mas as coisas são como são. Ser quarto na estrada não é a posição ideal. Mas todo o panorama não é fácil para mim. Há muito tempo que não fazia um rali e tive um só dia de testes. Lutei, de manhã (shakedown), para conseguir uma boa sensação, mas vai ser um fim-de-semana duro. Ok, claro que é bom estar de volta ao WRC, que é sempre bom guiar na terra e que nos vamos divertir no carro. Vamos continuar a ter um sorriso no final das especiais. E darei o meu melhor para ser tão rápido quanto possível.”

Estão todos aqui. Vai haver muita luta, é bom fazer parte do grupo?

“Claro que sim, Portugal é um rali de que desfruto sempre. Disputei-o, a maior parte das vezes, em Faro e a última vez que estive nesta região foi em 2019. É um país onde as pessoas amam os ralis, as classificativas são boas e excitantes e estou entusiasmado por fazer parte dele.”

Testaste há duas semanas, como sentiste o Puma na terra? Depois de três passagens pelo shakedown, tens uma boa sensação com o carro? A equipa M-Sport Ford pediu-te alguma coisa em particular?

“A minha estratégia é que não tenho nenhuma. Vou tentar encontrar o ritmo e fazer o melhor que posso. Sei que o primeiro dia será crucial, porque se não te correr bem, terás uma má posição na estrada para o segundo. Vamos ver.”

Quais são os teus próximos ralis?

“As classificativas em Portugal, amanhã. Penso que o próximo será na Andaluzia! Talvez o Quénia também”.