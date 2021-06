Q&A, Ott Tänak: “Há coisas a acontecer que não têm nada a ver com a sorte” | AutoSport

Ott Tänak (Hyundai Shell Mobis World Rally Team) terminou em terceiro um rali em que começou desconfiado, andou de forma consistente, mas sempre sem forçar o ritmo, confessando depois que andou a 60% das capacidades. A tática era boa, os adversários tiveram efetivamente problemas, e sem o azar da chaufagem do i20 WRC avariar, teria sido, quase de certeza, pelo menos segundo no rali. Estava a 14.5s de Katsuta e a 49.5s de Neuville. O azar só bateu mesmo à porta dos Hyundai.

Ott, fala-nos sobre o desafio que foi este Rali Safari? Conseguiste bons pontos na Power Stage…

“Sexta-feira e domingo foram bastante agradáveis em termos do desafio e do que se espera do Safari. Foi realmente divertido para os pilotos e devo dizer que gostei muito deste desafio. É diferente ter uma prova assim no calendário, ter alguma ‘especiaria extra’ num único evento. Isso tornou-o bastante interessante. Foi uma boa diversão…”

Mas talvez não no sábado à tarde, quando a chuva te atingiu e perdeste tanto tempo, isso deve ter sido realmente frustrante?

“As coisas acontecem por vezes por alguma razão, mas o sábado foi um dia bastante tranquilo. A ideia era realmente tomar cuidado e não correr riscos e tentar terminar sem qualquer problema. Eu diria que, de um modo geral, tivemos um rali tranquilo e nenhum drama…”

Acreditas que este rali merece um lugar fixo no calendário do WRC?

“Tal como no sábado, talvez torná-lo um pouco mais um desafio, mas sexta-feira e domingo foram bastante desafiantes. Tenho a certeza que existe espaço no WRC para um Rali Safari”.

Falando dos problemas mecânicos que a Hyundai tem tido, e que começaram contigo em Portugal. Será apenas má sorte o que te aconteceu, como na Sardenha, ou algo que a equipa tem de resolver rapidamente?

“Acho que há algumas coisas a acontecer que não têm nada a ver com a sorte. É importante que a equipa se coloque em cima do assunto. Primeiro, é importante compreender porque é que estas coisas estão a acontecer. Com certeza, a equipa tem estado a trabalhar arduamente para procurar um desempenho extra e o desempenho está lá. Mas as outras coisas não estão a funcionar a nosso favor, ainda que estejamos a trabalhar nisso”.