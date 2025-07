Q&A Oliver Solberg: “Não esperava ganhar logo na primeira prova, quase parece um milagre”

Oliver Solberg e Elliot Edmondson brilharam na Estónia: “Quatro anos de trabalho levaram-nos até aqui”

Oliver Solberg protagonizou um momento histórico ao conquistar a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Ralis, no Rali da Estónia, numa estreia memorável ao volante do Toyota GR Yaris Rally1. Ao lado do navegador britânico Elliott Edmondson, o jovem sueco liderou a prova praticamente do início ao fim, batendo campeões do mundo e alcançando um feito que descreve como o maior da sua vida.

Oliver, como descreves esta vitória no Rali da Estónia?

Oliver Solberg: “Não sei se já percebi totalmente o que consegui. Todas as emoções vieram ao de cima – chorei, senti-me completamente em êxtase. Foi o maior dia da minha vida.”

Foi uma vitória inesperada. Como correu a preparação?

OS: “Só tive dois dias de testes antes da prova, mas consegui adaptar-me rapidamente ao Toyota GR Yaris Rally1. Ganhei nove das 20 especiais e consegui manter-me à frente de nomes como o Tänak, Neuville e Rovanperä.”

Sentiste pressão por estar à frente de campeões do mundo?

OS: “Na verdade, tentei focar-me apenas em mim próprio. Aproveitei cada especial, uma de cada vez. Claro que é incrível ver esses nomes atrás de mim, mas tentei fazer o meu trabalho, sem pensar demasiado nisso – e funcionou.”

Qual foi o papel da equipa neste sucesso?

OS: “Foi fundamental. Sempre acreditei em mim e na minha velocidade, mas ter uma equipa fantástica como a Toyota a apoiar-te e a acreditar em ti faz toda a diferença. Fizemos bons testes para encontrar boas sensações com o carro, e isso foi crucial.”

Este triunfo tem ainda mais peso depois de uma fase difícil na tua carreira?

OS: “Sim, especialmente depois de ter sido afastado da equipa Rally1 da Hyundai no final de 2022. Tive de recomeçar no WRC2, mas nunca deixei de acreditar. O segredo é nunca desistir e confiar sempre no nosso instinto.”

E o futuro? Vêm aí mais provas no Rally1?

OS: “Isso não depende de mim… mas claro, espero que sim, a 100%. Não esperava ganhar logo na primeira prova com este carro. Quase parece um milagre.”

Elliott, o que significou para ti esta vitória ao lado do Oliver?

Elliott Edmondson: “É o maior feito que conseguimos juntos – e também individualmente. Viemos para a Estónia para aproveitar e aprender, e este resultado foi um bónus incrível.”

Têm trabalhado juntos desde 2021. Como avalias esse percurso?

EE: “Tem havido altos e baixos, como no nosso período com a Hyundai em 2022, mas sempre trabalhámos muito – tanto como equipa como no desenvolvimento do carro. Apesar de esta participação ter sido confirmada há pouco tempo, sentíamo-nos mais do que prontos.”

É especial para ti vencer como navegador britânico?

Elliott Edmondson: “Sem dúvida. Não é algo que muitos possam dizer. Agora fazemos parte desse grupo de britânicos que venceram no Mundial de Ralis – é uma honra enorme.”

