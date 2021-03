Q&A com Yves Matton: “Não será fácil, mas devagar os adeptos vão poder assistir às provas ao vivo no WRC”

Com a temporada 2021 em curso, o Diretor de Ralis da FIA Yves Matton reflete sobre como a comunidade de ralis continua a superar os desafios apresentados pela pandemia da Covid-19, isto numa altura em que já se vê luz ao fim do túnel. Segundo revela, a pouco e pouco irá ser possível ter adeptos nas provas do WRC 2021, mas muito provavelmente, as próximas provas, incluindo Portugal, isso ainda será difícil…

Qual é a sua avaliação da situação atual dos ralis e das realizações até agora alcançadas em 2021?

“Ainda estamos num momento muito difícil, mas graças aos esforços e apoio de tantas pessoas, pudemos iniciar diferentes campeonatos. Vê-se também que, neste período difícil, fomos capazes de criar oportunidades, como o Rally do Ártico Finlândia, um evento novinho em folha numa área nova para o WRC. Temos lutado pela neve no Rally Suécia todos os anos, mas ir à Lapónia significava que tínhamos condições adequadas para um evento de inverno. Com base no empenho de todas as partes, temos sido capazes de conseguir fazer coisas”.

Qual a importância do Apêndice S do Código Desportivo Internacional da FIA para garantir que os eventos possam ir para a frente?

“Os regulamentos são diferentes em cada país, mas o facto da FIA ter sido líder no reinício de eventos a nível mundial com a Fórmula 1, e depois o WRC, mostrou aos governos que é possível fazer algo, se tivermos um processo adequado que esteja a funcionar. Embora tenhamos de adaptar o que fazemos caso a caso, país por país, o Apêndice S fornece uma base muito boa para trabalhar em estreita colaboração com os governos e os ministérios da tutela para permitir a realização dos eventos”.

Que papel irá desempenhar o lançamento de vacinas em termos de salvaguarda dos eventos?

“Estou confiante que este ano teremos um calendário de 12 eventos na WRC porque organizámos o calendário de determinada forma para além de que temos alguns eventos de reserva para podermos cumprir um calendário completo. Não será fácil, mas penso que a vacina permitirá, passo a passo, que os adeptos assistam às provas ao vivo. Mas a vacina é mais do que aquilo que já pusemos em prática com o Apêndice S.”.

Os números de inscritos têm sido bons nos eventos de abertura da época. O que é que isto lhe diz sobre o empenho dos pilotos e das equipas?

“Mostra que os ralis ainda são muito populares porque quando não se tem eventos, como fizemos durante a primeira vaga de infecções Covid, as mentes das pessoas podem mudar. Mas ainda se pode ver que as pessoas estão interessadas e é a melhor prova de que existe um futuro para os ralis. Também temos de recordar que as pessoas precisam de uma saída para escapar às restrições da pandemia, algo divertido, um passatempo ou uma distração. De certeza que a sociedade foi afetada pela crise, pelo que tivemos de nos adaptar e mostrar muita flexibilidade. Mas é um bom sinal de que, quando temos acontecimentos, as equipas e pilotos estão lá”.

Olhando em frente, os regulamentos técnicos do Rally1 foram agora aprovados. Quão gratificante é isso, dado todo o trabalho que foi feito nos bastidores?

“Este foi o ponto final porque os principais passos já tinham sido dados graças ao grande trabalho que os engenheiros da FIA e os fabricantes fizeram em conjunto para finalizar os regulamentos. O próximo grande passo será ver estes carros do Rally1 em acão pela primeira vez”.

Outro desenvolvimento emocionante é a revelação da Pirâmide Desportiva do Ralis da FIA para o ERC e WRC para 2022. Qual foi o pensamento por trás deste desenvolvimento?

“É a última etapa de um processo que começou há dois anos quando criámos a Pirâmide de Carros de Ralis da FIA. Algumas categorias estavam a começar a desaparecer, como o Grupo N por exemplo, outras categorias estavam ao mesmo nível, como as antigas categorias R2 e R3, e agora temos o Rally3 a surgir. A partir de 2022, há um caminho do nível mais baixo para o mais alto que é fácil de compreender. Permitirá também que cada campeonato tenha a sua própria personalidade. Com um carro de Rally2, pode-se ganhar o ERC e pode ser o seu objetivo, mas com o mesmo carro, o mesmo piloto pode ir ao WRC2, tentar ganhar o campeonato e depois crescer ainda mais como piloto profissional no futuro. Cada campeonato terá os mesmos nomes para os grupos de carros e as categorias dentro deles, para tornar as coisas muito mais óbvias e facilmente compreensíveis para todos. Não foi possível fazê-lo antes, mas agora, estamos na fase final deste processo”.

A Pirâmide Desportiva do Ralis da FIA proporciona clareza para o ERC e a forma como este se posiciona. Quão importante é isso para o sucesso deste campeonato?

“Como podem ver na Pirâmide Desportiva de Ralis da FIA, embora os concorrentes possam competir em todos os ralis, não teremos uma categoria específica para carros de duas rodas motrizes no quadro do WRC. Com um campeonato que se baseia principalmente em pisos de terra e com os novos Rally1, será difícil para este tipo de carros competir consistentemente nos mesmos eventos. Mas no campeonato europeu, onde há mais eventos de asfalto e categorias mais acessíveis para carros de Rally5 ou Rally4, este campeonato é perfeito para estes carros e faz realmente sentido. Acreditamos que ambos os campeonatos devem ser igualmente fortes”.

Pode a Pirâmide Desportiva dos Ralis da FIA ser aplicada a outros campeonatos regionais, tais como os campeonatos da Ásia-Pacífico ou do Médio Oriente?

“A ideia no futuro é tentar tê-la em qualquer parte do mundo, para que seja a mesma lógica em todos os campeonatos da FIA. Mas acredito que em alguns campeonatos, os carros de Rally3 serão o nível certo como a categoria de topo, não é preciso mais”.