Q&A Chris Ingram: “Sei que não vai ser fácil, mas nunca foi fácil para mim na minha carreira…”

Depois de muito tentar, finalmente Chris Ingram teve sucesso junto de patrocinadores, e com isso vai poder mostrar os atributos que o levaram ao título Europeu de Ralis há dois anos.

Chris Ingram, 26 anos, prepara-se para disputar a sua primeira temporada no Mundial de Ralis, indiscutivelmente o topo das provas de estrada do desporto automóvel. O piloto de Manchester explica o que a oportunidade significa e revela alguns dos desafios que teve de superar para manter a sua carreira no bom caminho.

O que significa para ti esta oportunidade?

“Significa o mundo para mim, sinto-me muito afortunado. Quando se cresce num país que produziu Richard Burns e Colin McRae, dois dos melhores pilotos de ralis que já existiram, é uma enorme fonte de inspiração.

Quando se tem o tipo de paixão por este desporto que eu tenho, nada mais se quer, do que tentar chegar ao WRC e poder alcançar apenas uma fração do que eles fizeram. É claro que foram campeões mundiais e obviamente esse é o objetivo final, mas é preciso tempo, talento e uma quantidade fenomenal de trabalho árduo para chegar tão longe. Também é preciso apoio financeiro e eu não estaria aqui sem o meu principal patrocinador, CarFinance 247. Vou dar-lhe tudo o que tenho, tal como tenho feito ao longo da minha carreira”.

Conseguiste um programa de dois anos. Quão importante é isso?

“É vital. A experiência é muito importante no WRC, que tão duro e competitivo. E só se ganha experiência ao chegar ao fim de cada evento. Assim, no primeiro ano, o objetivo é manter a cabeça fria, não fazer nada estúpido, aprender o máximo possível e completar o máximo de quilómetros possível. Pontos e pódios em cima de tudo isso seria um enorme bónus, mas não há pressão para o fazer. A única pressão é colocar-me numa posição em que possa obter resultados de topo no segundo ano”.

Porque é que é que te achas digno desta oportunidade?

“Estou totalmente empenhado, totalmente determinado e ganhei dois dos principais títulos abaixo do nível do WRC. Sacrifiquei tudo pessoalmente para poder perseguir os meus sonhos nos ralis. Foi um caminho no mínimo desafiante para chegarmos a este ponto, tivemos de lançar uma oferta de ‘crowdfunding’ só para que eu e o Ross pudéssemos chegar às rondas finais da nossa época vencedora no campeonato europeu, mas felizmente conseguimos e levantámos o troféu. Treino muito e trabalho para ser o melhor que posso ser, e estou muito grato às pessoas que me ajudaram a chegar tão longe”.

Utilizaram os vossos canais de comunicação social para promover HUMEN, The Men’s Mental Health Movement”. Porquê?

“Realizei um sonho quando me tornei campeão europeu. Contudo, competir contra alguns dos pilotos de ralis mais rápidos em algumas das estradas mais difíceis da Europa não foi a parte mais difícil. Eu lutava, lutava e superava uma batalha muito mais dura com a minha própria saúde mental. Espero que, estando aberto aos meus desafios, ajude outros homens a falar. Tenho lutado contra tempos difíceis na minha vida pessoal. Fiquei muito deprimido quando tudo me atingiu ao mesmo tempo, pressões financeiras, relacionamentos, doenças familiares e o pensamento de que não conseguia continuar a minha carreira.

Voltando para casa apenas alguns dias após cada prova e mesmo depois de ganhar o ERC, ficava tão deprimido com a minha vida pessoal e afundava-me num lugar muito escuro, uma vez que não procurava ajuda. As pessoas deviam falar”.

Quais são os maiores desafios que terás de superar no WRC?

“Não conduzo um carro de ralis deste nível desde novembro de 2019, todos os eventos que planeio fazer serão novos para mim, é uma nova equipa e estou a enfrentar os melhores pilotos do mundo. Sei que não vai ser fácil, mas nunca foi fácil para mim na minha carreira. Estou ansioso por enfrentar todos os desafios de frente, como sempre, e sinto-me confiante no conhecimento de que tenho uma equipa fantástica para apoiar o Ross e a mim próprio”.