Promotor do WRC explora possibilidade de venda

Segundo a Reuters, a Red Bull e a empresa de investimentos alemã KW 25 exploram a potencial venda dos direitos comerciais do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), por um valor que pode rondar os 500 milhões de Euros.

Os proprietários da WRC Promoter GmbH exploram, alegadamente, opções para a empresa com a ajuda da JPMorgan Chase & Co. para preparar uma possível venda ainda este ano.

A WRC Promoter GmbH, que adquiriu os direitos comerciais do WRC em 2013, é atualmente propriedade da Red Bull e da KW25. A empresa entrou em ação após o anterior promotor, a North One Sports, ter declarado falência em 2012, o que levou ao cancelamento do seu contrato de dez anos com a FIA. Desde que assumiu o controlo, o Promotor do WRC expandiu significativamente o alcance mediático do campeonato, particularmente através da televisão e das plataformas digitais.

Ainda em junho passado, e na sequência de uma promessa clara de investimento por parte do promotor, a FIA anunciou um reforço do seu apoio.

Uma das inovações mais notáveis da WRC Promoter é o lançamento do serviço de streaming WRC+, acrescentando o World RX, o Campeonato do Mundo de Ralicross ao seu portefólio, seguido da inclusão do Campeonato Europeu de Ralis (ERC).

De acordo com a Reuters, fontes próximas deste tema sugerem que a Red Bull e a KW25 estão agora a tentar rentabilizar o seu investimento, pedindo cerca de 500 milhões de Euros pelo ‘WRC Promoter’, com o objetivo de concluir a transação até ao final deste ano.Em abril deste ano, a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, confirmou a compra de 86% dos direitos do MotoGP por um valor de 4,2 mil milhões de Euros.

Até ao momento, não são conhecidos potenciais interessados na compra dos direitos comerciais do WRC.