Project Rally One é o primeiro construtor independente no WRC27

O Project Rally One foi confirmado como o primeiro novo construtor a ingressar no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA sob os regulamentos WRC27. Este anúncio marca um passo importante para a próxima era da competição, abrindo portas a projetos independentes, leia-se, privados, uma das coisas que claramente falta no WRC ao mais alto nível. Os privados existem no WRC2, mas no passado do WRC, por exemplo no Grupo A, as equipas de fábrica coexistiram com os privados, num era de grande sucesso, pois os ralis sempre foram uma disciplina com foco na igualdade e superação, onde o talento não escolhe orçamentos e onde as ‘elites’ e os privados sempre andaram lado a lado na perseguição dos limites.

Novo construtor com experiência consolidada

Fundado pelo engenheiro experiente Lionel Hansen, em parceria com o especialista de longa data no WRC Yves Matton e a Prospeed, o Project Rally One vai conceber, construir e homologar um carro de especificação WRC27. O projeto segue a aprovação final pela FIA dos regulamentos WRC27, que pela primeira vez permitem a homologação a tuners independentes em igualdade de condições com os construtores oficiais.

Lionel Hansen destacou o impacto dos novos regulamentos. “A introdução dos regulamentos WRC27 deu-nos a oportunidade de entrar no campeonato. O novo quadro técnico cria o ambiente certo para projetos independentes como o nosso, permitindo desenvolver um carro do zero e competir ao mais alto nível contra os construtores”, afirmou.

Regulamentos WRC27 promovem acessibilidade

Os regulamentos WRC27 introduzem uma plataforma de custos controlados, limitada a 345 mil euros, com uma célula de segurança tubular, suspensão de duplo wishbone, tração às quatro rodas e um motor de combustão interna turbo de 1,6 litros alimentado por combustível sustentável. O carro do Project Rally One prioriza otimização de suspensão, distribuição de peso e fiabilidade, com foco nos requisitos de clientes e adaptação a vários campeonatos.

Peter Thul, diretor sénior de desporto do WRC Promoter, sublinhou o momento do anúncio. “O facto de isto acontecer tão pouco tempo após o anúncio dos regulamentos WRC27 confirma o apetite do mundo automóvel pela elite dos ralis. Estamos confiantes de que será o primeiro de muitos anúncios”, disse, acrescentando que a mistura de carros WRC27 e Rally2 gerará um dos pelotões mais profundos em anos recentes.

Progresso avançado no desenvolvimento

O chassis já está concluído e a montagem do protótipo está em curso. O carro iniciará um programa extenso de desenvolvimento, com mais de 6000 quilómetros de testes em gravilha e asfalto, antes da homologação. O primeiro shakedown está agendado para a primavera de 2026.

Malcolm Wilson, OBE, vice-presidente da FIA para o Desporto, realçou a importância do projeto. “O Project Rally One confirma que o quadro técnico mais acessível e económico já gera novo engagement com o desporto. Atrair novos entrantes é essencial para o crescimento a longo prazo do WRC”, declarou.

Visão da FIA para o futuro do WRC

Xavier Mestelan Pinon, chefe técnico e de segurança da FIA, enfatizou os benefícios dos regulamentos. “Ao abrir a homologação a tuners e introduzir um quadro técnico de longo prazo rentável, criámos um ambiente onde os tuners competem em igualdade com os construtores. O Project Rally One ilustra exatamente o que esta visão pretendia alcançar, confirmando que a nova era do WRC já entrega crescimento e diversidade”, concluiu.