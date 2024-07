Programa ‘Beyond Rally’ do WRC procura mulheres: prémio é correr no JWRC 2025

O Promotor do WRC lançou uma interessante iniciativa que visa atrair e impulsionar talentos femininos no mundo dos ralis. Este novo programa, que começa no verão europeu, oferecerá uma plataforma inovadora para que pilotos femininas em ascensão possam acelerar as suas carreiras.

Trata-se de um projeto plurianual, com o objetivo de aumentar a participação feminina no mais alto nível do desporto, proporcionando uma rampa de lançamento essencial para novas estrelas.

A primeira fase, que faz parte da iniciativa ‘Beyond Rally’ do WRC, convida mulheres com 27 anos ou menos (a partir de 1 de janeiro de 2024) a inscreverem-se. As candidatas devem enviar um vídeo de dois minutos explicando as suas motivações e um currículo de participação em ralis.

As 15 mais promissoras candidatas participarão num intenso campo de treino na sede da M-Sport Polónia, em Cracóvia. Este treino incluirá testes em troços de terra e asfalto com um Ford Fiesta Rally3, além de simuladores, provas de ritmo, reconhecimentos, treino de relações-públicas e uma avaliação dos conhecimentos mecânicos.

Um júri de alto nível do WRC selecionará três participantes para competir no Rali da Europa Central do WRC, em outubro, também com um Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Polónia. Após esta etapa, o mesmo júri decidirá quem levará o prémio final: um lugar no programa do Junior WRC 2025, incluindo todos os testes necessários.

“Temos uma história de participação feminina no WRC”, destaca Peter Thul, Diretor Sénior de Desporto da WRC Promoter. “Michèle Mouton é uma lenda do desporto, e recentemente vimos navegadoras femininas destacarem-se no WRC3 e WRC2. No entanto, sentimos falta de pilotos femininas competindo consistentemente nos níveis mais altos, e este programa visa preencher essa lacuna.”

Burcu Çetinkaya, Presidente da Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA e piloto de ralis, celebra a iniciativa: “Aplaudo o promotor do WRC pelas oportunidades que estão a proporcionar às jovens pilotos femininas. Queremos ver mais pilotos femininas alcançando sucesso no WRC, assim como as suas colegas co-pilotos.”

Introduzido em 2022, o “Beyond Rally” é a plataforma do WRC para iniciativas de sustentabilidade, focando em áreas como clima, diversidade, biodiversidade, inovação, gestão responsável e impacto social, enquanto promove a transição para um futuro sustentável.

Interessadas em participar devem registar o seu interesse enviando um e-mail para [email protected]. Mais informações estão disponíveis no site do Beyond Rally.