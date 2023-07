Prodrive convida três gerações da família McRae e celebra 5 décadas de WRC em Goodwood | AutoSport

A Prodrive vai levar três dos seus icónicos carros do Mundial de Ralis ao Festival de Velocidade de Goodwood, onde três gerações da família McRae, Jimmy, Alistair e Max, vão subir a icónica colina em carros da Prodrive Heritage Collection, como parte das celebrações do 50º aniversário do WRC.

A juntar-se aos 60 carros de ralis do WRC que representarão o meio século do campeonato, estarão o Ford Escort RS1800 MkII, vencedor do Campeonato do Mundo de Ralis de 1981, o Subaru Impreza Group A de 1996 e o MINI Countryman WRC de 2011.

Jimmy McRae conduzirá o Mini Countryman WRC de 2011, enquanto Alister McRae e o seu filho, Max, se revezarão ao volante do Impreza Group A de 1996 do irmão Colin, vencedor do Rali da Catalunha. David Lapworth (Diretor de I&D da Prodrive) e Paul Howarth (Ex-Diretor da Equipa de Corrida da Aston Martin) partilharão as tarefas de condução do Escort que Ari Vatanen e David Richards venceram no WRC há 42 anos.

Para David Richards, Presidente da Prodrive: “O Festival of Speed é um evento único no calendário dos desportos motorizados e um evento que aguardo com expetativa todos os anos. O paddock tem uma atmosfera maravilhosa, onde os fãs podem aproximar-se dos seus heróis e, nas proximidades, na colina, podem ver os seus carros em ação. Estou muito satisfeito por a família McRae se juntar a nós mais uma vez para celebrarmos uma pequena seleção dos nossos carros que representam os êxitos da Prodrive no Campeonato do Mundo de Ralis ao longo das décadas.

Jimmy McRae acrescenta: “É um prazer para a família McRae estar novamente envolvida com a Prodrive. É apenas uma pena que não estejam envolvidos num programa atual do WRC, pois eu estaria a bater à porta do David para lhe oferecer o lugar de piloto da terceira geração! O trio de carros da Prodrive Heritage Collection estará situado na exposição do 50º Aniversário do WRC no Cathedral Paddock, à esquerda da Goodwood House no mapa de localização.”